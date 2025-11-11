腰を痛めてしまった弟犬を兄猫が心配して…？モフモフ兄弟の愛と絆を感じる光景が、話題を呼んでいます。

心温まるふたりの姿を収めた投稿は、記事執筆時点で13万回再生を突破。「なんて尊い世界なの…」「本当に心配してるの伝わってきました」「じ～んと優しい気持ちになりますね」といったコメントが寄せられました。

【動画：動けなくなった犬のそばで…優しい兄猫が見せた行動に"感動が止まらない"】

元気いっぱいな弟犬が…

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』に投稿されたのは、兄猫「レモン」くんと弟犬「ポテチ」くんが見せてくれた心温まる光景です。いつも活発なポテチくんが動かず、少しツラそうにしているのには、ある理由が…。

実は先日、散歩後のポテチくんに異変を感じた飼い主さんがすぐに病院へと連れていったところ、人間でいうまさかのギックリ腰と診断。朝晩痛み止めの薬を服用しながら、1週間安静にすることになったそうです。

優しい兄猫

飼い主さんとともにポテチくんを心配していたレモンくんは、ずっと側で様子を見てくれていたそう。しかし困ったことに、そんなふたりの心配をよそに、痛み止めが効いてきたポテチくんは「遊ぼう！」とハイテンションに。

ですが、今のポテチくんは絶対安静。落ち着くように飼い主さんが膝の上で抱っこしていると、なんとレモンくんがポテチくんに何度もスリスリ。まるで「大丈夫だよ」「元気になったら遊ぼうね」と話しかけるように、優しく励ましてくれていたといいます。

励まし続ける優男

レモンくんの励ましは次の日も続き、モフモフ尻尾での頭なでなでもあったりと、優男っぷりに思わずキュンとしてしまうほど。飼い主さんも「中身人はいってます？」と笑ってしまいながらも、レモンくんへの感謝の気持ちでいっぱいだったようです。

レモンくんと飼い主さんの連携プレーで落ち着いたポテチくんは、レモンくんとゴロゴロしたり、窓際で風に当たったり。数日安静に過ごし、だいぶ回復することができたそう。大事に至らず、本当に良かったです！

投稿には「レモンさん本当に優しいお兄ちゃんですね～めちゃくちゃ可愛い～♡」「男前レモン氏のクールなすりすりがかっこよすぎる」「優兄レモンさんがいると心強いね」「モフ主さんとレモンさんの愛情が一番の特効薬ですね」「中身が人説があり得そうw」「ポテチくん元気になって良かったね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』では、レモンくんとポテチくんと飼い主さんの日常の様子が投稿されています。フォルムがそっくりな仲良しモフモフ兄弟の可愛らしさに癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。