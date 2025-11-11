「もう嬉しすぎて…」SOPHIA松岡充、SUGIZOセレクト＆プレゼントのジャケット姿を披露「SUGIZO先輩流石です！」「最高のプレゼントですね」「カッコ良すぎ」
SOPHIAの松岡充（54）が9日、自身のインスタグラムを更新。LUNA SEAのSUGIZOからプレゼントされたというジャケット姿を披露した。
【写真】「SUGIZO先輩流石です！」黒のジャケット姿でポーズを取る松岡充
LUNA SEA主催のロックフェス『LUNATIC FEST.2025』にSIAMSOPHIAとして参加した松岡は、「昨日のラストセッション時の衣装として着させて頂いたライダースジャケット 僕の #LAZARUS の公演の際、#SUGIZO さんが直々に選んでくれ、更にプレゼントしてくれたジャケットです」と紹介し、ジャケットを着用した自身のショットを2枚アップ。
「もう嬉しすぎて、いつ何処で着よう…と悩んでたが…『いやいや、このステージしかないやろ？』と気付き、やっとしっかり我が体皮となりました」と、満を持しての“お披露目”となったことも明かし、「ステージ上で、ネックレスが首に引っかかっていたのを、わざわざSUGIZOさんが直してくれながら『凄く似合ってるよ。俺、刺繍ありを選んで正解だったな』って…なんて優しい先輩よ…心から感謝しかありません」と心温まるエピソードも添えた。
この投稿にファンからは「めっちゃかっこいいです！革ジャンもそれを着こなしてる充くんも SUGIZO先輩流石です！」「最高のプレゼントですね」「カッコ良すぎます」「みつるくんのために作られたようなライダース とてもお似合いです」「SUGIZOさん、素敵ですね」「凄いカッコいいライダースだなぁ、と観てました♪」などのコメントが寄せられている。
