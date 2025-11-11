Hi-STANDARD、CDショップ115店舗に“スマートポスター”掲出 スマホのタッチで新曲が試聴可能に
Hi-STANDARDが、26日にリリースするミニアルバム『Screaming Newborn Baby』の発売に向けて、新たな施策をスタートさせた。10日に東京メトロ新宿駅で4000枚の“スマートステッカー”を配布したのに続き、全国のCDショップ115店舗での“スマートポスター”掲出がスタートした。
【写真】争奪戦必至…!?新曲「Song About Fat Mike」が聴ける“スマートステッカー
“スマートポスター”は、NFC（近距離無線通信）機能を搭載した特殊ポスターで、スマートフォンをタッチすることで音源へのリンクが開き、Hi-STANDARDの新曲「Song About Fat Mike」のスタジオ音源をその場で聴くことができる仕組みとなっている。同曲は9月24日の生配信でも生演奏された、Hi-STANDARDを世界にフックアップしたパンクバンド・NOFXのFAT MIKEに向けた楽曲だ。
掲出店舗には、タワーレコード全店をはじめ、HMVや蔦屋書店、TSUTAYAの一部店舗も含まれており、全国規模での展開が実施中だ。
【写真】争奪戦必至…!?新曲「Song About Fat Mike」が聴ける“スマートステッカー
“スマートポスター”は、NFC（近距離無線通信）機能を搭載した特殊ポスターで、スマートフォンをタッチすることで音源へのリンクが開き、Hi-STANDARDの新曲「Song About Fat Mike」のスタジオ音源をその場で聴くことができる仕組みとなっている。同曲は9月24日の生配信でも生演奏された、Hi-STANDARDを世界にフックアップしたパンクバンド・NOFXのFAT MIKEに向けた楽曲だ。
掲出店舗には、タワーレコード全店をはじめ、HMVや蔦屋書店、TSUTAYAの一部店舗も含まれており、全国規模での展開が実施中だ。