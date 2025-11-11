もうそろそろ世代交代でしょう！

iPhoneがワイヤレス充電に対応して幾星霜…。

そう、あれはiPhone 8やiPhone Xのころですから、もう8年も前のこと。世界はワイヤレス充電ブームになり、ワイヤレス充電「Qi（チー）」に対応したワイヤレス充電パッドやスタンドが飛ぶように売れたことを思い出します。

まぁ、僕もその1人で、Qi充電器が家に沢山あるのですが、そろそろその遺物を埋めて最新規格へ更新しないか？という自問自答を繰り返しています。もう規格上約3倍も高速な「Qi2（チーツー）」充電に対応したワイヤレス充電機が、たくさん出ているんですものね。

こんなとき、Anker（アンカー）がちょうどよく最新モデルを投入してきました。

デスクで「ふだん使うガジェット」を一挙充電

Image: Anker Japan

デスクでの充電シーンを効率化してくれるのが、「Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand）」。

Image: Amazon

Qi2の高出力規格「Qi2 25W」認証のマグネット式ワイヤレス充電パッドに加え、Apple Watchの充電器+ワイヤレスイヤホンの充電パッドという構成で、3つのワイヤレス充電を同時進行。

スマホ側もQi2 25Wに対応していれば（iPhoneであればiPhone 16以降）、25Wで高速充電できるので、有線に近い感覚で扱えますねー。

Image: Amazon

さらにビックリポイントとして、なんと発熱による充電速度低下を抑えるために、ファン+ペルチェ冷却まで搭載！

適正温度にコントロールすることで、最大25Wの安定出力を可能にしているんだとか。これにより、 iPhone 17 Proなら約22分で50%以上充電できるとのこと。やるじゃん！

また、本体にはタッチ式ディスプレイでステータスチェックできたり、Bluetoothでスマホとつながってアプリで管理できたりと（使うかどうかはさておき）、充電をこと細かくユーザーが管理できる機能も備わっています。

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand) 24,990円 Amazonで見る PR PR

こうして機能的にもハイエンドなモデルなので、価格もお高めで2万4990円。

ただ、Amazonでは販売記念セールとして15％OFFがかかっているので、デスク環境見直しは今このタイミングが良いかも。65WのUSB充電器やUSB-Cケーブルもセットになっているので、他に何も買い足すことなく、デスクからケーブルを排除できちゃうね。

車内充電も25Wに高速化しないか？

Image: Amazon

ワイヤレス充電が活躍するのは移動時も。

特に車内でスマホをナビ代わりやCarPlayで利用しているなら、ワイヤレス充電器も性能が良いのを選んでおいた方がいいですね。

車内用ワイヤレス充電器「Anker Prime Wireless Car Charger（MagGo, AirCool, Pad）」の出番です。

Image: Amazon

低速なワイヤレス充電器だとナビしていると全然充電されない！ ってこともありますけど、こっちは最新の「Qi2 25W」で最大25Wの高速充電対応。

さすがにこの出力なら、どれだけスマホナビを酷使しても充電追いつかないってことはないかと！

Image: Amazon

エアコン吹き出し口に装着するタイプの充電器なので、ダッシュボードとかに貼り跡が残らないのも個人的に好き。

ちなみに、設置できるエアコン吹き出し口の形状は、奥行約10〜24mm、厚み約2〜4mm以内。この条件さえクリアできれば、そこがスマホ置き場＆充電ステーションになりますよ。

あと、こちらもファン+ペルチェの冷却機構を備えているので、25W出力を維持してくれるのがポイントですねー。僕もこの夏はCarPlayしながら充電すると熱で充電がよくストップしていたので、やっぱ冷却は必要なんだよなぁ。

Anker Prime Wireless Car Charger 9,990円 Amazonで見る PR PR

価格は9,990円で、セールで15％OFFとなっています。

カーチャージャーにしてはやっぱちょいお高めですけど、最大60Wのカーチャージャー（USB-C+USB-A）やUSB-Cケーブル、ケーブル固定のオーガナイザーまでフルセットで付いてくるので、こちらもコレだけ買えば環境揃うやつです。

そう考えるとコイツ、コスパ良いのかも？

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand) 24,990円 Amazonで見る PR PR

Anker Prime Wireless Car Charger 9,990円 Amazonで見る PR PR

Source: Anker Japan, Amazon（1, 2）