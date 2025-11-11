20万以上再生され2万以上の「いいね」を獲得しているのは、枕を運んでいる猫の姿。運んで使うまでの流れには、視聴者から「めっちゃ賢くて可愛いですね」「お利口さん」「なかなかやるな～恐れ入りました」と感心のコメントが寄せられています。

【動画：一生懸命に『枕を運ぶネコ』→ようやく放したかと思ったら、次の瞬間…"可愛すぎる光景"】

鴨居を歩く猫ちゃん

千葉県にある保護猫施設のTikTokアカウント「保護猫スペース eneca」が投稿したのは、施設で暮らしている猫ちゃんが見せてくれたちょっと愉快な行動。和室に現れた猫ちゃんは、鴨居に取り付けられたキャットウォークの上をすいすい歩いていたそうです。

投稿主さんが気になったのは、猫ちゃんがあるものをくわえていたからだそう。なんと猫ちゃんは、自分の顔よりもはるかに大きな『枕』をくわえていたのだそうです！枕をしっかりくわえて高いところを移動する猫ちゃん。目的地はどこだったのでしょうか。

前が見えていない？

心配なのは、大きな枕で猫ちゃんの視界がかなり狭められていること。猫ちゃんはときおり足元を確認したりきょろきょろしたりしながら鴨居を渡り歩いていたといいます。身軽な猫ちゃんとはいえ、落ちたら心配です。

キャットウォークからキャットタワーへと移るときに足を踏み外す場面もありましたが、猫ちゃんは慎重に慎重に下りてきたそうです。なんとか落ちることなく畳に到着すると、ようやく枕を口から放したとのこと。

他の猫たちも興味津々

猫ちゃんはからだを横に倒し、脚を投げ出した姿勢で枕に『あごのせ』。「これがやりたかったんだよね」というように満足そうな顔でリラックスし始めたそうです。そんな猫ちゃんを、他の猫たちが羨ましそうに（？）見守っていたとか。

物音がする度に枕から顔を上げる猫ちゃんでしたが、もう動きたくないようでそのままのんびりスタイルに。他の猫たちが大移動しても、枕にあごを預けて自分だけの時間を楽しんでいたそうです。

いそいそと枕を運ぶ猫ちゃんを見た視聴者からは「枕が変わると寝られないのはニャンコも同じか」「頑張って運んだあとの枕は気持ちいいにゃーッて感じなの可愛すぎる」などのコメントも。枕がよほどお気に入りなのでしょうね。

TikTokアカウント「保護猫スペース eneca」には、施設で暮らすたくさんの猫たちが自由気ままに過ごす様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「保護猫スペース eneca」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。