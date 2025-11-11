◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)

サッカーFIFA U-17ワールドカップは現地10日、グループE、F、G、Hの第3戦が行われました。

48チームが参加し、4チームずつ12のグループで行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。

グループEでは、ベネズエラがハイチを破り勝ち点7で首位突破。3位につけていたイングランドがエジプトを破り、勝ち点6で2位突破となりました。

グループFでは、スイスと韓国が勝利し、2勝1分けの勝ち点7で並ぶも、得失点差によりスイスが1位、韓国が2位でともに予選を突破しました。

グループGでは、ドイツがエルサルバドルに7-0快勝で1位通過。コロンビアが北朝鮮を2-0で破り、2位突破となりました。前節まで首位だった北朝鮮は3位へ転落。それでも勝ち点は4をマークしており、3位でのノックアウトステージ進出となります。

グループHでは、勝ち点6で並ぶブラジルとザンビアが1-1の引き分け。得失点差によりブラジルが首位、ザンビアが2位で本戦進出を決めました。

現地11日にグループI〜Lの予選最終戦が開催。これでノックアウトステージ進出となる32チームが決まります。

【グループステージ第3戦】＜A組＞ボリビア 0-0 カタールイタリア 3-1 南アフリカ＜B組＞日本 2-1 ポルトガルモロッコ 16-0 ニューカレドニア＜C組＞セネガル 5-0 UAEクロアチア 3-1 コスタリカ＜D組＞アルゼンチン 7-0 フィジーベルギー 2-0 チュニジア＜E組＞ベネズエラ 4-2 ハイチイングランド 3-0 エジプト＜F組＞スイス 3-1 メキシコ韓国 3-1 コートジボワール＜G組＞ドイツ 7-0 エルサルバドルコロンビア 2-0 北朝鮮＜H組＞ザンビア 1-1 ブラジルインドネシア 2-1 ホンジュラス＜I組＞チェコ - アメリカブルキナファソ - タジキスタン＜J組＞アイルランド - パラグアイウズベキスタン - パナマ＜K組＞ウガンダ - フランスチリ - カナダ＜L組＞サウジアラビア - マリニュージーランド - オーストリア