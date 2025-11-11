【サッカーU-17W杯】韓国が2位突破 ドイツ＆ブラジルら首位通過 北朝鮮は首位から3位転落も突破
◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)
サッカーFIFA U-17ワールドカップは現地10日、グループE、F、G、Hの第3戦が行われました。
48チームが参加し、4チームずつ12のグループで行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。
グループEでは、ベネズエラがハイチを破り勝ち点7で首位突破。3位につけていたイングランドがエジプトを破り、勝ち点6で2位突破となりました。
グループFでは、スイスと韓国が勝利し、2勝1分けの勝ち点7で並ぶも、得失点差によりスイスが1位、韓国が2位でともに予選を突破しました。
グループGでは、ドイツがエルサルバドルに7-0快勝で1位通過。コロンビアが北朝鮮を2-0で破り、2位突破となりました。前節まで首位だった北朝鮮は3位へ転落。それでも勝ち点は4をマークしており、3位でのノックアウトステージ進出となります。
グループHでは、勝ち点6で並ぶブラジルとザンビアが1-1の引き分け。得失点差によりブラジルが首位、ザンビアが2位で本戦進出を決めました。
現地11日にグループI〜Lの予選最終戦が開催。これでノックアウトステージ進出となる32チームが決まります。【グループステージ第3戦】
＜A組＞
ボリビア 0-0 カタール
イタリア 3-1 南アフリカ
＜B組＞
日本 2-1 ポルトガル
モロッコ 16-0 ニューカレドニア
＜C組＞
セネガル 5-0 UAE
クロアチア 3-1 コスタリカ
＜D組＞
アルゼンチン 7-0 フィジー
ベルギー 2-0 チュニジア
＜E組＞
ベネズエラ 4-2 ハイチ
イングランド 3-0 エジプト
＜F組＞
スイス 3-1 メキシコ
韓国 3-1 コートジボワール
＜G組＞
ドイツ 7-0 エルサルバドル
コロンビア 2-0 北朝鮮
＜H組＞
ザンビア 1-1 ブラジル
インドネシア 2-1 ホンジュラス
＜I組＞
チェコ - アメリカ
ブルキナファソ - タジキスタン
＜J組＞
アイルランド - パラグアイ
ウズベキスタン - パナマ
＜K組＞
ウガンダ - フランス
チリ - カナダ
＜L組＞
サウジアラビア - マリ
ニュージーランド - オーストリア