お笑いコンビ「ジャルジャル」の後藤淳平と福徳秀介が１１日、大阪・なんばグランド花月で行われた「なんばグランド花月 おかげさまで３８周年 豪華スペシャル月間」（３０日まで）の発表会見に出席した。

同劇場は３８周年を迎え、週替わりで豪華な公演を行っている。この日は、「極上落語×賞レースチャンピオン祭り×アキ新喜劇ウィーク！〜おもいっきり笑ったらいぃよぉ〜！〜」（１７日まで）の概要を発表した。

ジャルジャルの２人が「キングオブコント２０２０」の栄冠を勝ち取った際を振り返ったＭＣの浅越ゴエは「コロナ禍の嫌な雰囲気をすべて吹き飛ばしてくれました。あれをもってコロナ禍が終わったと言っても過言ではない」と絶賛。そして、この日の賞レースチャンピオン祭りに出演すると発表した。

同劇場の思い出を聞かれた福徳は「初舞台は１５年くらい前。成長してないとかいう意味じゃないんですけど、初舞台でやったネタを今日（１１日）やります」と意気込んだ。

後藤は同劇場の向かいにあった劇場「ｂａｓｅよしもと」によく出演していたことを振り返った上で「オーディションを受けて、落ちて、ここ（ＮＧＫ）のロビーで夜、２人で頭抱えてました」と明かした。

この日は「現代用語の基礎知識」（自由国民社発行）による「２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語３０に、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏の「長袖をください」がノミネートされたことも話題に上った。

福徳は「津田さんは確実におもしろい人なんで（人気が）落ちることはない。自信を持って大賞とってほしい」とエールを送れば、後藤も「うらやましいな。僕はこの言葉でお返しさせていただきます。『津田さん、リングリ・リングリ〜』。２００８年からやってます」と自身のギャグで応援していた。