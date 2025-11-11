「かわいい」

雅子さまがそうつぶやき、天皇陛下とともに拍手を送られた。11月8日、「第44回全国豊かな海づくり大会」ご臨席などのため、6年ぶりに三重県を訪問された両陛下。冒頭は、鳥羽水族館を訪れ、国内で唯一飼育されているラッコの「イカミミジャンプ」を見学された際の一幕だ。

「館長がまたお越しくださいと挨拶したところ、雅子さまは『愛子も楽しみにしている』と応じられたといいます。動物好きのご一家のことですから、水族館についてもご家族でお話されたことがあるのでしょう」（皇室ジャーナリスト）

この日、雅子さまはベージュのパンツスーツに、華やかな花柄のスカーフを合わせられていた。パンプス、バッグも同系色でまとめられ、秋らしい装いだ。

「バッグはフェラガモのアイコンモチーフである金具“ガンチーニ”がアクセントになったトップハンドルバッグでしょう。ご成婚直後の’93年、徳島県を訪問された際にも雅子さまは今回のものと同じフェラガモのバッグをお持ちでした。30年以上も愛用されてきたお品なのです。ちなみに、雅子さまがお持ちのものと同型のバッグは現在も約40万円で販売されています」（前出・皇室ジャーナリスト）

良いものを手入れし、長く大切に使われる雅子さまのお姿に、X上でも絶賛の声が多数上がっている。

《雅子さまはご自身の収入で買われたと言われています。それをずっときちんと手入れされ続けて使われる。素晴らしいです》

《これが本当のお洒落》

《フェラガモのトップハンドルバッグ、以前もお見かけしました。 とても長く使われていますよね。愛用されてます。良いものを大切に使われる》

《昔の雅子さまの写真が流れてきてフェラガモのガンチーニが欲しくなってきた…自分で働いて買ったハイブラを身につけてる人は本当にかっこいいよね》