やっぱり頼りになる“この1着”！【studio CLIP】40・50代の即戦力！「秋冬ワンピ」

迷わずコーデが完成し、1枚ガバッと着るだけでおしゃれな雰囲気をまとえるワンピースは、秋冬も手放せなくなりそう。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、40・50代におすすめの「秋冬ワンピ」をピックアップしてご紹介。主役級に映えるコーデュロイワンピや、大人フェミニンスタイルを楽しめるドロストワンピなど、秋冬のお出かけの即戦力になること間違いなしかも。

着るだけでシャレる主役級ワンピ

【studio CLIP】「製品染めシャツコールワンピース」\9,900（税込）

温かみのある細畝コーデュロイ生地をたっぷり使ったシャツワンピは、歩くたびに揺れるAラインシルエットが、こなれた雰囲気を演出。スキッパーネックデザインで、ガバッと着るだけで抜け感もプラスでき、どんな体型の人でもオシャレに着られそう。爽やかなブルーが、重くなりがちな秋冬コーデに明るく映え、一点投入するだけでシャレ見えが叶うはず。

着回し自在！ ロングシーズン使える2WAYワンピ

【studio CLIP】「ダブルフロントシャーリングキャミワンピース」\2,796（税込・セール価格）

トラッドなムードを醸し出すチェック柄と、凸凹とした表面感のある素材が目を引くワンピース。胸元がすっきり見えるVネックと、エプロン風のラップデザインの、前後どちらも着用できるダブルフロント仕様で、気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。スタッフさんによると「麻混なので春夏涼しく、秋冬暖かい」とのこと。ロングシーズン活躍しそうです。

大人フェミニンスタイルを楽しめるドロストワンピース

【studio CLIP】「ドロストデザインワンピース」\7,150（税込）

ウエストと袖のドロストデザインが特徴的なワンピースは、ウエストをキュッと絞ってメリハリ感アップが叶いそう。ぽわんと膨らむ袖も可愛く映える、女性らしいシルエットが魅力的。1枚サラッと着るだけで、旬のフェミニンスタイルを楽しめそうなワンピースは、「女性らしいシルエット」とスタッフさんもお気に入りの様子。縦に流れるような、表面感のある素材もコーデのポイントに。

スタイリングの幅が広がるリブワンピ

【studio CLIP】「ヘンリーネックカットリブワンピース」\6,090（税込）

スッキリ着こなせるIラインシルエットと、縦のラインを強調するリブ素材で、スタイルアップコーデを楽しめそうなワンピース。アウターを重ねてももたつきにくいため、秋冬コーデの即戦力になりそうです。ヘンリーネックデザインもコーデのいいアクセントに。ボタンで開き具合を調整できるため、着こなしのアレンジも楽しめそう。

writer：mana.i