弁護士ドットコムは『週刊東洋経済』との共同企画で、アンケート調査「弁護士が選ぶベスト弁護士100」をおこなった。

9つの専門分野で、弁護士からアンケート（2025年8月31日〜9月16日）でノミネートを募り、各分野20〜30人、計200人をリストアップ。本選として、弁護士を対象とした投票を実施した（9月21日〜10月7日）。投票は1分野につき最大2〜3票までできるものとした（1人に複数票は不可）。

調査したのは、（1）刑事、（2）労働、（3）離婚・男女問題、（4）相続、（5）消費者被害、（6）インターネットトラブル、（7）交通事故、（8）外国人支援、（9）行政関係の9分野。

投票者数は弁護士704人。9分野それぞれで投票数上位の計100人をまとめた。各分野のトップ3を紹介する。

●ランキング一覧

【刑事】

1位:神山啓史（第二東京、桜丘法律事務所 / 213票）

2位:高野隆（第二東京、高野隆法律事務所 / 153票）

3位:後藤貞人（大阪、後藤・しんゆう法律事務所 / 116票）

【労働】

1位:佐々木亮（東京、旬報法律事務所 / 124票）

2位:川人博（東京、川人法律事務所 / 95票）

3位:渡辺輝人（京都、京都第一法律事務所 / 72票）

【離婚・男女問題】

1位:森元みのり（神奈川県、パルム法律事務所 / 89票）

2位:中里妃沙子（東京、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 / 55票）

3位:作花知志（岡山、作花法律事務所 / 45票）

【相続】

1位:森公任（東京、森法律事務所 / 92票）

2位:片岡武（東京、千葉法律事務所 / 57票）

3位:松本哲泓（大阪、香里園松本法律事務所 / 56票）

【消費者被害】

1位:紀藤正樹（第二東京、リンク総合法律事務所 / 164票）

2位:宇都宮健児（東京、東京市民法律事務所 / 144票）

3位:荒井哲朗（東京、あおい法律事務所 / 61票）

【インターネットトラブル】

1位:神田知宏（第二東京、内幸町国際総合法律事務所 / 165票）

2位:清水陽平（東京、法律事務所アルシエン / 155票）

3位:深澤諭史（第二東京、服部啓法律事務所 / 78票）

【交通事故】

1位:高山俊吉（東京、高山法律事務所 / 62票）

2位:古笛恵子（東京、コブエ法律事務所 / 60票）

3位:高野真人（東京、あみた綜合法律事務所 / 48票）

【外国人支援】

1位:指宿昭一（第二東京、暁法律事務所 / 145票）

2位:児玉晃一（東京、マイルストーン総合法律事務所 / 74票）

3位:松本亜土（大阪、関西合同法律事務所 / 40票）

【行政関係】

1位:平裕介（東京、AND綜合法律事務所 / 68票）

2位:伊藤建（富山県、法律事務所Z富山オフィス / 65票）

3位:海渡雄一（第二東京、東京共同法律事務所 / 59票）