◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

固定観念はスクープを逃して、誤報を生むことがある。ソフトバンクがドラフト１位でスタンフォード大の佐々木麟太郎をサプライズ指名して、ＤｅＮＡと競合の末に交渉権を獲得した。当日紙面で予想した「創価大・立石の１位指名」は間違った記事となった。

前日の取材で違和感はあった。永井編成本部長は麟太郎について「アメリカまで見に行かせてもらって、ちゃんと調査は進めている。リストには入れようと思っています」と明言していた。「リストに残すということは指名するということか。指名するなら１位しかないのでは？」と思考は巡ったが、「まさか」が上回った。

ソフトバンクのウェーバー順は１２球団最後で２位指名で獲得できるのは“２４番目の選手”。入団するか分からない選手を１位指名するリスクは冒さないだろうと思い込んだ。

雀士２人のまいた餌にも食いついてしまった。同編成本部長は囲み取材の去り際、麻雀好きの私に「海底（ハイテイ）に期待」とニヤリ。海底とは麻雀用語でその局の一番最後の牌（ハイ）。抽選の残りくじの意味と捉えた。くじ引き役の城島ＣＢＯも「麻雀屋の息子に生まれた力が発揮できるときがきた」とマスコミ受けする発言。一番人気の立石をにおわせる強烈な引っかけリーチとなった。

後日「１位はないと思ったでしょ」と永井氏が勝ち誇った。確かにウソはつかれておらず、勝手に思い込んだだけ。悔し紛れに「あれは海底でなく、嶺上開花（リンシャンカイホー）」と言い返した。嶺上とは、カンした時にツモる通常とは違う山のこと。まだ「上がり」は確定していない。麟太郎が入団して、大きな花を開くか注目したい。（プロ野球担当・島尾 浩一郎）

◆島尾 浩一郎（しまお・こういちろう）１９９３年入社。編集委員。