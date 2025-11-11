D.LEAGUEで活躍するメンバーが直接レクチャー！わたしのお教室 manatea「Valuence INFINITIES サブスク動画ダンスレッスン」

わたしのお教室が運営する学びのプラットフォーム「manatea（マナティー）」

プロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」によるサブスク動画レッスンの提供を、2025年11月11日より開始しました。

D.LEAGUEで活躍するメンバーが直接レクチャーする、プレミアムなコンテンツです！

わたしのお教室 manatea「Valuence INFINITIES サブスク動画ダンスレッスン」

価格：月額 3,500円(7日間の無料トライアル後)

提供開始日：2025年11月11日(火)

提供場所：学びのプラットフォーム「manatea(マナティー)」

D.LEAGUE(Dリーグ)に所属する、トップレベルのストリートダンサー集団「Valuence INFINITIES」

日本各地から「レッスンを受けたい！」という声も多く、この度manateaでサブスク動画のレッスンを提供するはこびとなりました。

活躍するメンバーたちが直接レクチャーする、ここでしか見られないプレミアムなコンテンツをお届けします。

主な特徴

・ INFINITIESメンバーによる完全オリジナルレッスン

・ ジャンル別・レベル別に豊富なコンテンツを用意

・ 毎月更新、新しいムーブやコンセプトを常にキャッチアップ

・ 限定インタビューやQ&A、バトル解説なども配信予定

こんな人におすすめ

・ ブレイキン・ヒップホップなどをこれから始めたい初心者

・ しっかりとした基礎から学びたい人

・ 地方に住んでいて現地レッスンに通えないダンサー

・ Valuence INFINITIESのスキルやマインドを深く学びたい人

・ バトルやコンテストに挑戦してみたい人

「Valuence INFINITIES」について

BREAKIN’、HIPHOP、そしてHOUSEなど各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチーム。

メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍しており、国内外問わずダンス主要大会での入賞・タイトル取得の実績を持ちます。

24-25 SEASONでは総合3位、さらに最優秀テクニック賞も獲得しました。

4年目となる25-26 SEASONは「Going Beyond」をスローガンに、CHAMPIONSHIP優勝を目指し挑戦を続けています。

学びのプラットフォーム「manatea(マナティー)」について

「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、先生と生徒の学びライフを応援するプラットフォームです。

チャット相談、オンライン、対面、動画の4つのレッスンタイプや、個人・グループとライフスタイルに合わせて学ぶことができます。

140以上のジャンルで、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも先生として登録多数です☆

トップレベルのダンサーから直接スキルやマインドを学べる、貴重なレッスンです。

初心者から経験者まで、場所を選ばず本格的なダンスレッスンが受けられます！

「manatea」で提供が開始された、「Valuence INFINITIES サブスク動画ダンスレッスン」の紹介でした。

