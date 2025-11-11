次年度の対策を解説！MS＆ADインターリスク総研 健康経営セミナー「令和7年度「健康経営度調査」の振返りと今から取り組むべき対策」

MS&ADインシュアランス グループのMS&ADインターリスク総研が、健康経営セミナー「令和7年度「健康経営度調査」の振返りと今から取り組むべき対策」をオンラインで開催！

2025年11月26日(水)に、Zoomウェビナーにて実施されます。

「質」と「実効性」を重視する評価基準へと見直された健康経営度調査について、変更点を振り返り、今後のポイントを具体的にお伝えするセミナーです。

MS&ADインターリスク総研 健康経営セミナー「令和7年度「健康経営度調査」の振返りと今から取り組むべき対策」

開催概要

開催日時：2025年11月26日(水) 11:00〜12:00

開催形態：Webによるライブ配信(Zoomウェビナー)

参加費：視聴無料(通信料、専用サイトにアクセスするための費用は視聴者負担)

対象：今年度、健康経営度調査を提出した企業・団体の経営層・担当者・産業保健スタッフ(大規模法人部門)

主催：MS&ADインターリスク総研株式会社

詳細・申込URL： https://zoom.us/webinar/register/WN_c_QBGLVWTFOV_8IYz8Q5HQ#/registration

プログラム（予定）

「令和7年度「健康経営度調査」の振返りと今から取り組むべき対策」

講師：MS＆ADインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ 原 佑輔氏

※プログラムおよび講演内容については一部変更する場合がございます。

2025年度（令和7年度）の健康経営度調査は、「質」と「実効性」を重視する評価基準へと見直され、この方向性は来年度以降も継続する見込みです。

本セミナーでは、今年度における変更点を振り返り、今後の社内方針や中長期計画に組み込むべきポイントを具体的に解説します。

次年度の申請まで1年を切る中、今から着手し、計画的に取り組んでいくことが肝要です。

健康経営の評価や実効性を高めたい人事責任者や、次年度に向け具体的な対策のポイントを明確にしたい担当者などにおすすめの内容です☆

なお、後日、アーカイブ配信も予定されています（詳細は申込者へ別途案内）。

※当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りいたします。

※個人の方、ご同業の方の参加はお断りさせていただく場合がございます。

MS&ADインターリスク総研が開催する、健康経営セミナーの紹介でした。

＊「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

