初代タイガーマスク主宰「ストロングスタイルプロレスVol.37―THE 20th ANNIVERSARY―20周年記念大会」は12月4日、後楽園ホールで行われる。対戦カードが発表され、新日本の永田裕志が2度目の参戦が決定。間下隼人とのタッグで“野獣”藤田和之（ノア）＆“悪魔仮面”ケンドー・カシン（フリー）組と激突する。ケンドー・カシンは「参戦にあたってはひとつだけ条件がある。この試合は現時点で現役最後の試合となる。そこで平井代表、あなたの歌をもう一度聴きたい。“壊れかけのRadio”を最後にもう一度聴きたい‥‥」とピントはずれなコメントした。

▼決定対戦カード（11月11日付）

《SSPW認定世界タッグ選手権試合60分1本勝負》

スーパー・タイガー（SSPW）＆竹田誠志（フリー）vs村上和成（フリー）＆高橋“人喰い”義生（藤原組）

《6人タッグマッチ30分1本勝負》

ザ・グレート・サスケ（みちのくプロレス）＆タイガーマスク（新日本プロレス）＆ハヤブサ（初参戦/プロレスリングZERO1）vs日高郁人（ショーンキャプチャー）＆政宗（フリー）＆阿部史典（格闘探偵団）