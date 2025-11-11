岡山県内で、息子をかたるオレオレ詐欺の被害が急増していることを受け、岡山県警はきょう（11日）、緊急特別警報を発令しました。

【写真を見る】「同窓会のはがきが届いていないか」という息子からの電話は「オレオレ詐欺」の可能性 10月の被害額は約3370万円で過去最高に【岡山】

10月に被害急増 固定電話が圧倒的に多い！

警察によりますと、今年1～10月の息子を名乗るオレオレ詐欺の被害は全体で32件、被害額は約6090万円に達しています。特に10月の認知件数が突出していて、10月だけで22件（うち未遂3件）、被害額は約3370万円で、過去最多を記録しています。

被害者の特徴として、65歳以上の高齢者が全体を占め、男性5件に対して女性17件と女性被害者が多いことが明らかになりました。

連絡手段については、固定電話が圧倒的に多く使われており、1～10月の全体では携帯電話2件(6.3%)に対して固定電話30件(93.8%)となっています。特に10月の最新データでは、被害22件全て(100%)が固定電話を通じた犯行でした。

「同窓会のはがきが届いていないか？」と息子を名乗る電話に要注意

詐欺グループは、事前に電話で「同窓会の案内が届いていないか」などと伝えて息子であることの信ぴょう性を高めようとしたり、「風邪をひいて声が変わっている」などと本人と声が違うことの言い訳をしたりするケースが多く確認されています。

（筆者の同級生の間では、実家に不審な電話がかかってくるという声が多く、当時の同窓会名簿が流出している可能性もあります）

警察は、たとえ、親族からの電話であったとしても、相手にいわれた電話番号ではなく、必ず「もともと自分が知っている親族の電話番号」に電話をするなどして事実確認するよう呼びかけています。

本当に警察からの電話？

また、詐欺グループは、警察を名乗ることもあり、インターネットなどで警察署の電話番号を調べて、照合するなど慎重な対応が必要です。

警察では被害防止対策として、不審な電話があった際は一度電話を切り、家族や警察に相談することを呼びかけています。

県内の詐欺被害は依然として高い水準で推移していて、警察は、特に年末年始に向けて注意が必要と呼びかけています。