¤é¤é¤Ý¡¼¤È¤¬¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¡Ö¤Ö¤é¤Ã¤¯¤Õ¤é¤¤¤Ç¡¼ ¤ª¤«¤¤¤â¤ÎÂçºîÀï¡×³«ºÅ¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä»£±Æ²ñ¤Ê¤ÉÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ
¡¡»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÁ´¹ñ20»ÜÀß¤È¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶¤Ï¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Î¥¢¡¼¥Ë¥ã¤ä¥Ù¥Ã¥¡¼¤È°ì½ï¤ËÇã¤¤Êªµ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂç·¿´ë²è¡Ö¤Ö¤é¤Ã¤¯¤Õ¤é¤¤¤Ç¡¼ ¤ª¤«¤¤¤â¤ÎÂçºîÀï¡×¤ò11·î14Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÎÇúÇã¤¤µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡©¡¡¡Ö¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¤È¥Þ¡¼¥µ¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖMISSION:24¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÇã¤¤Êª¥·¡¼¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢µÇ°»£±Æ²ñ¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Î´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÀß¥Ñ¥Í¥ë¤¬Ê£¿ôÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤µ¤ó¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ver.¡×¤¬ÃêÁª¤Ç1000¿Í¤ËÅö¤¿¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¨¤ëµÇ°»£±Æ²ñ¤â³«ºÅ¡£11·î15Æü¤Î¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÈØÅÄ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢11·î30Æü¤ÎË½§¤Þ¤Ç¤ÎÁ´7»ÜÀß¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢³Æ²ó50ÁÈ¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤ß¤Ä¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â½¼¼Â¡£¥¢¡¼¥Ë¥ã¡õ¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¢Ëü²Ú¶À¤òºî¤ëÂÎ¸³·¿´ë²è¤¬³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¹±Îã¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢5,000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¡¦°û¿©¤ò¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢Î¹¹Ô·ô¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¥«¡¼¥É·èºÑ¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅÆüÄø¤ä»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
