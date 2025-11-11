トイザらス「ブラックフライデー」11月21日から2週連続開催 おたのしみ袋やキックスクーターが超特価に
日本トイザらスが、年末商戦の目玉企画「ブラックフライデー」セールを、11月21日から2週連続で開催する。全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびオンラインストアで展開される同セールでは、玩具や子ども用品、自転車などが大幅値引きされる予定だ。
【写真】約8000円もお得に？ 「トイザらス Black Friday おたのしみ袋」も登場…第1弾商品ラインナップ
期間中は、毎年人気の「トイザらス Black Friday おたのしみ袋（HERO＆FUN／CUTE＆FUN）」（各3999円／税込、メーカー希望小売価格1万2000円以上相当）が登場するほか、マットブラックとアイスブルーの2色展開となる120mmキックスクーターが税込1997円、知育玩具「ePICO たいけん100エディション」が税込7497円と、いずれも破格の価格で販売される。
さらに、トイザらス限定自転車は当店通常価格から50％オフになり、人気キャラクターのぬいぐるみやトミカの大型セット、キッズ用衣料やクリスマスツリーまで、遊びやおでかけが楽しくなるアイテムが多数ラインナップされる。なお、対象商品はいずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。
今年も混雑緩和を目的に、「マタニティ・ベビー用品」と「おもちゃ・子ども用品」で期間を分けてセールが実施され、マタニティ・ベビー用品の「ブラックフライデー」セールは、すでに11月7日から13日まで開催中となっている。
店頭でのセールは、11月21日から11月27日までを第1弾、11月28日から12月4日までを第2弾として展開。オンラインストアでは、店舗より1日早い11月20日正午からスタートする。オンラインストアでは、セール特設ページにて情報が公開されている。
