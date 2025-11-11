【本日から】イオンブラックフライデー「ネット限定先行セール」開催、ほとんど全品20％オフクーポンも配布
イオンは、自社のネットショップ「イオンスタイルオンライン」にて、大型セール「ブラックフライデー ネット限定先行セール」を本日よりスタートさせる。
【写真】価格高騰で人気の純金もセール価格に…お買い得商品ラインナップ
11月20日から全国の店舗で開催されるブラックフライデーに先駆け、家電や寝具、ブランド雑貨、さらに純金商品まで幅広いジャンルで“本気価格”の商品が並ぶ。今年はブラックフライデー開始から10周年の節目となり、過去最大規模の割引施策として「ほとんど全品20％OFF」になるクーポンも配布される。
価格高騰の影響で資産としての関心も高い「純金商品」も特価対象になっており、午年の縁起物として販売される「純金 福来“午”35g」は税込241万7800円、「干支小判“午”20g」も税込109万9780円と高額ながら、セールならではの価格設定となっている。
そのほか、年末需要が高まる家電ジャンルでは、TCLの65型4K miniLEDテレビが税込7万6780円、日立の540L冷蔵庫が税込21万7800円など、通常では見られない価格帯での提供が行われる。キッチン用品では、ティファールの8点セットが税込1万4080円、冬に活躍する羽毛掛け布団やカウチソファもお買得価格で用意されている。
日常使いのアイテムも多数揃っており、吸湿発熱素材の「GUNZEパジャマ」は期間限定で1000円引きの税込4378円、パンテーンの特大シャンプー6個セットやクレンジング、フィーノのヘアマスク6個セットなど、まとめ買い向けの商品も充実している。
子育て層に向けたアイテムとしては、Apricaのベビーカー＆チャイルドシートセットや、「メリーズ」おむつの3パックセット、チャイルドシート各種などもセール対象に。ファッション好きに向けたブランド雑貨も揃い、CARTIERのトートバッグや、LONGCHAMPの定番「ル・プリアージュ」など、自分へのご褒美にもぴったりな商品が特価で登場している。
「イオン ブラックフライデー ネット限定先行セール」は11月11日午前10時から20日午前8時59分まで開催。さらに、セールに合わせたキャンWAONPOINTがもらえる企画も実施されている。詳細は特設サイトで確認できる。
【写真】価格高騰で人気の純金もセール価格に…お買い得商品ラインナップ
11月20日から全国の店舗で開催されるブラックフライデーに先駆け、家電や寝具、ブランド雑貨、さらに純金商品まで幅広いジャンルで“本気価格”の商品が並ぶ。今年はブラックフライデー開始から10周年の節目となり、過去最大規模の割引施策として「ほとんど全品20％OFF」になるクーポンも配布される。
そのほか、年末需要が高まる家電ジャンルでは、TCLの65型4K miniLEDテレビが税込7万6780円、日立の540L冷蔵庫が税込21万7800円など、通常では見られない価格帯での提供が行われる。キッチン用品では、ティファールの8点セットが税込1万4080円、冬に活躍する羽毛掛け布団やカウチソファもお買得価格で用意されている。
日常使いのアイテムも多数揃っており、吸湿発熱素材の「GUNZEパジャマ」は期間限定で1000円引きの税込4378円、パンテーンの特大シャンプー6個セットやクレンジング、フィーノのヘアマスク6個セットなど、まとめ買い向けの商品も充実している。
子育て層に向けたアイテムとしては、Apricaのベビーカー＆チャイルドシートセットや、「メリーズ」おむつの3パックセット、チャイルドシート各種などもセール対象に。ファッション好きに向けたブランド雑貨も揃い、CARTIERのトートバッグや、LONGCHAMPの定番「ル・プリアージュ」など、自分へのご褒美にもぴったりな商品が特価で登場している。
「イオン ブラックフライデー ネット限定先行セール」は11月11日午前10時から20日午前8時59分まで開催。さらに、セールに合わせたキャンWAONPOINTがもらえる企画も実施されている。詳細は特設サイトで確認できる。