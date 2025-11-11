【やよい軒】冬の定番「チゲ定食」･刺激強めの「辛旨チゲ定食」、11月18日から発売
定食チェーン「やよい軒」は、11月18日(火)より「世界共通 NABE FAIR」の第2弾として、『チゲ定食』(930円)と『辛旨チゲ定食』(1,000円)を発売する。海鮮の旨味と信州味噌、コチュジャンを使ったコク深いスープが特徴で、体の芯から温まるメニューとなっている。
『チゲ定食』は、やよい軒冬の定番メニュー。信州味噌と本醸造醤油をベースに、唐辛子とコチュジャンの辛さを加え、魚醤、ほたて、えびなどの魚介の旨味を効かせたまろやかな辛さが特徴。
『辛旨チゲ定食』では、4種類の唐辛子をブレンドした特製唐辛子パウダーを使用し、複雑で深みのある辛味を実現した。風味と辛さが際立ち、より本格的なチゲを味わうことができる。
それぞれの定食には“ニラチヂミ付”も用意されており、単品の「ニラチヂミ」(240円)も販売する。
なお、“NABE FAIR”はアメリカ、シンガポール、台湾、フィリピンの「やよい軒」でも同時期に展開されている。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉
◆チゲ定食 930円
◆【ニラチヂミ付】チゲ定食 1,150円
◆辛旨チゲ定食 1,000円
◆【ニラチヂミ付】辛旨チゲ定食 1,220円
◆ニラチヂミ(単品) 240円
