【やよい軒】冬の定番「チゲ定食」･刺激強めの「辛旨チゲ定食」、11月18日から発売

定食チェーン「やよい軒」は、11月18日(火)より「世界共通 NABE FAIR」の第2弾として、『チゲ定食』(930円)と『辛旨チゲ定食』(1,000円)を発売する。海鮮の旨味と信州味噌、コチュジャンを使ったコク深いスープが特徴で、体の芯から温まるメニューとなっている。

『チゲ定食』は、やよい軒冬の定番メニュー。信州味噌と本醸造醤油をベースに、唐辛子とコチュジャンの辛さを加え、魚醤、ほたて、えびなどの魚介の旨味を効かせたまろやかな辛さが特徴。

『辛旨チゲ定食』では、4種類の唐辛子をブレンドした特製唐辛子パウダーを使用し、複雑で深みのある辛味を実現した。風味と辛さが際立ち、より本格的なチゲを味わうことができる。

それぞれの定食には“ニラチヂミ付”も用意されており、単品の「ニラチヂミ」(240円)も販売する。

なお、“NABE FAIR”はアメリカ、シンガポール、台湾、フィリピンの「やよい軒」でも同時期に展開されている。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆チゲ定食 930円

◆【ニラチヂミ付】チゲ定食 1,150円

◆辛旨チゲ定食 1,000円

◆【ニラチヂミ付】辛旨チゲ定食 1,220円

◆ニラチヂミ(単品) 240円

