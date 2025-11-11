¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬àÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡Ö¤º¤Ã¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÊý¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢Á°Æü£±£°Æü¤Ë¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ïº£Ç¯¤Î£¶·î£³Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¤Î½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¾Þ¤Ç¡¢Íèµ¨¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Áª¹Í´ð½à¤Ï£±£²µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Î¤¦¤Á¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¸ø¼°Àï¤ä¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¡ÖÁö¡¦¹¶¡¦¼é¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃø¤·¤¯³èÌö¤·¡¢¤«¤Ä¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢¹×¸¥¤·¤¿Ìî¼ê¤òÁª½Ð¡£É½¾´¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÊý¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£Áª¤Ö¿Í¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¤ê¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ê´¶Æ°¡Ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¥×¥í¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£