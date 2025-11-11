「ちいかわ 年賀はがき」“午年”衣装のちいかわ・ハチワレ・うさぎをデザイン デコれるシール付き
【モデルプレス＝2025/11/11】「ちいかわ 年賀はがき3枚セット おまけシールつき」が、 2025年11月14日（金）より全国約200局の郵便局店頭にて販売、同日15時より郵便局のネットショップでも受注販売を開始する。
このセットは、2026年の干支である午（うま）に扮して駆けるちいかわ・ハチワレ・うさぎのイラストが描かれており、同じ柄の年賀はがき3枚が封入されている。
また、年賀はがきをデコレーションできる午や人参の姿のちいかわたちなど、多彩な絵柄のおまけシール1シートがセットでついてくる。（modelpress編集部）
※商品デザイン及び写真はイメージ
※販売開始時間は、販売局の営業時間によって異なる
◆「ちいかわ」のお年玉付年賀で可愛く新年の挨拶
