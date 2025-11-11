丸山桂里奈、長女の朝食プレート公開「彩りが綺麗」「忙しいのに尊敬」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が11月10日、自身のInstagramを更新。長女の朝食プレートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳元なでしこ「彩りが綺麗」長女の朝食プレート公開
丸山は「明日の作り置きのスペアリブ」「ぷくぷく（長女）の朝ごはんも夜のうちに」とつづり、作り置きの仕込み風景や長女の朝食プレートの写真を投稿。いちごやにんじんとピーマンの炒め物、えのきの和え物など彩りの良いおかずが、アンパンマンのプレートに盛り付けられ「最近も（長女は食の）偏りすごくて多分食べない、がっくし」と続け、子育てに奮闘している様子を明かしている。
この投稿には「彩りが綺麗」「娘さん幸せそう」「愛情たっぷりの朝食」「作り置き上手」「忙しいのに尊敬」「真似したい」などの反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
◆丸山桂里奈、長女の朝食プレートを公開
◆丸山桂里奈の投稿に反響
