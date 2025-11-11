岡田紗佳「期間限定」イメチェン姿にファン悶絶「可愛さレベチ」「色気が増してる」
【モデルプレス＝2025/11/11】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が11月10日、自身のInstagramを更新。期間限定のヘアスタイルを公開した。
【写真】プロ雀士の31歳美女「色気が増してる」期間限定ヘア
岡田は「期間限定ロング」とつづり、艶やかな黒髪のロングヘアにイメージチェンジした写真を投稿。これまで肩上ボブだったヘアスタイルから「カラーとエクステで2時間ちょいで終わるなんて天才すぎる」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「可愛さレベチ」「めっちゃ似合ってる」「色気が増してる」「綺麗すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
