えなこ、美ヒップ際立つ黒ランジェリー姿「2次元から出てきたみたい」「目が釘付けになる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】コスプレイヤーのえなこが11月10日、自身のInstagramを更新。黒のランジェリーを身に着けたショットを公開した。
【写真】31歳コスプレイヤー「セクシー」美ヒップ強調ランジェリー姿
えなこは「先日表紙を担当させていただいた雑誌の出版社さんから『コンビニ実売17%アップで今年1番売れた』と、喜びのご連絡が」と報告。「いつもお手に取ってくださる皆さんありがとうございます！今月もたくさん撮影してるので冬も表紙にたくさん出ます」とファンに感謝を伝え、黒のランジェリーを身に着けた写真を公開。頭に大きな黒いリボンをつけアンニュイな表情で後ろを振り返っているショットで、美しい背中やヒップのラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「美しすぎる」「目が釘付けになる」「輝いてる」「2次元から出てきたみたい」「売上アップするのわかる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
