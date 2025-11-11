新橋駅「トーマスの名言」が働く大人に刺さりすぎる！11月13日・14日はSL広場で限定グッズ先行販売も
2025年11月10日(月)から16日(日)まで、JR・東京メトロ新橋駅に「きかんしゃトーマス」の名言広告が期間限定で登場する。原作出版80周年を記念した今回の広告は、子どもの頃には気づかなかった“大人に刺さる名言”を集めた特別仕様。さらに2025年11月13日(木)・14日(金)には新橋SL広場で限定グッズの先行販売も実施される。
【画像】新橋駅に掲出される名言広告や新作を見る
■サラリーマンの聖地・新橋駅がトーマスの名言で埋め尽くされる！
今回の広告展開は、原作出版から80年の歴史を持つ「きかんしゃトーマス」が、働く大人世代への感謝とエールを込めて実施するもの。JR新橋駅と東京メトロ新橋駅の改札内に、過去の作品から厳選された名言・名場面16種類のポスターが掲出される。
「役に立つ機関車」を目指して、失敗やトラブルに見舞われながらも健気に働くトーマスたち。その姿は、まさに日々の仕事に奮闘する大人そのもの。仕事の苦しさと楽しさを感じながら前向きに進む彼らのメッセージが、通勤で疲れた心にじんわりと響いてくる。
実は今回の広告は、「働く」をテーマに、トーマスたちの人間らしくユニークな表情やシチュエーションを集めた、日本オリジナルアートシリーズ「OVERWORK SERIES」の世界観とも連動。以前リリースされたLINEスタンプでは、疲れ切った表情のトーマスたちが「働く大人のリアルすぎる」と話題を呼んだ。今回の名言広告でも、仕事に悩む大人たちの背中を押してくれる言葉がズラリと並ぶ。
■新橋SL広場でトーマスに会える！限定グッズ先行販売も
広告展開に合わせて、2025年11月13日(木)・14日(金)の2日間、新橋SL広場で開催される「2025 新橋イルミネーションフェスタ」に、きかんしゃトーマスの特設ブースが登場。なんとトーマスも遊びに来るという。
注目は「OVERWORK SERIES」グッズの先行販売。「Tシャツ」(3850円)をはじめ、「ダイカットクッション(トーマス／パーシー)」(4950円)や「ミニタオル」(1100円)、「ミニ缶バッジセット」(660円)など、働く大人のリアルな表情を見せるトーマスたちがデザインされたアイテムが勢ぞろいする。
■SNSフォローで限定ノベルティがもらえる！
さらに会場では、トーマス公式SNSをフォローすると、イベントオリジナルノベルティ「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」が先着500名にプレゼントされる。「蒸気めぐる」って、まさに蒸気機関車のトーマスにぴったりのコラボ。じんわりあたたかい温熱シートが、仕事で疲れた目を癒やしてくれる。
参加方法
1. トーマス公式Instagram(@thomasandfriends_jp)または公式X(@ThomasNo1_JP)をフォロー
2. フォロー画面をブース内スタッフに提示
3. ノベルティをゲット！(1人1枚まで)
子どもの頃に夢中になったトーマスが、今度は働く大人の味方として帰ってきた。月曜日の憂鬱な朝も、金曜日の疲れ切った夜も、新橋駅に掲出されたトーマスたちの名言が、きっと明日への活力を与えてくれるはず。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
