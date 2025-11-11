元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムを更新。娘とのオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 板野友美 】 愛娘４歳の誕生日をお祝い おのののかさん親子と大阪旅行 投稿写真にファン反響 「プリンセス可愛すぎ」「天使すぎる」





板野友美さんは「ベビちん4歳のBirthdayは.....誕生日が近い仲良しの、ののかちゃん ononono_ka 親子と大阪旅行♥」と綴ると、自身の娘と、タレント・おのののかさん親子との４ショットをアップ。



続けて「誕生日前日は2人が大好きなラプンツェルのお部屋を… ママたちは髪を頑張って習得し2人のプリンセス誕生」と、綴りました。





投稿された画像では、板野さんの娘と、おのののかさんの娘が衣装を身に着けて、楽しむ様子などが見て取れます。







この投稿にファンからは「ベビちんお誕生日おめでとう♥普段からお姫様なベビちんがさらにお姫様になってて可愛すぎ 4歳も笑顔いっぱいな日々になりますように！」・「お姫様やん！！可愛すぎ」・「天使すぎる」・「ベビちんお誕生日おめでとう♥プリンセス可愛すぎ」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】