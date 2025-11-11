「こんなにどすこいだったうちの子がーー」から始まるコメントとともに投稿された、生後1週間と生後2カ月の赤ちゃんの比較写真がTikTokで話題です。動画には、どっちの写真も可愛すぎるだろ！」「うちの子もどすこいで親近感わきました」と反響が寄せられています。



【動画】どすこい赤ちゃんの2カ月後の姿に驚き…！

1枚目の赤ちゃんは、生後1週間。出産時すでに4キロを超えており、帝王切開での出産となりました。ママに抱っこされて、少し困ったような表情をみせる赤ちゃん。ムチムチでふっくらとしたほっぺたや、しっかり結んだ小さな口がとても愛らしいです。



ママも”どすこい”と表現するほどムッチリしていた赤ちゃん、2カ月経った2枚目の写真は……！？



「あーーーら、可愛い！」同じ赤ちゃんとは思えないほど、全体的にスッキリしていて隠れていたお首も見えています。ばぁばに抱っこしてもらって、ご機嫌な表情を見せる赤ちゃん。



同じ赤ちゃんとは思えないほどの見た目の変化に、ママは「2カ月でどすこい卒業！」とコメントを残しました。



投稿したママ（@mochimochichaan）に話を聞きました。



ーー出産時に大変だったことは？



「激痛と毎日の大量出血もあり、人生で一番苦しい思いをしたことです（涙）」



ーー日々の育児はいかがですか？



「育児は楽しいですが、正直舐めてました…！こんなに大変だと思わなかったし、こんなに体力を奪われるものだと思いませんでした。



泣いてるのを見るだけで、こっちまで泣けてきて”もう嫌だ”ってなる毎日ですが、たまに見せてくれる笑顔が可愛くて頑張れています」



動画には、赤ちゃんの可愛らしさに癒される声や、育児中のママからの共感の声が次々と寄せられました。



「どすこい期、可愛すぎるってwww」

「うちはほっそりから、4カ月でどすこいになりました！産後2人でぶくぶく成長しました（笑）逆があるなんて！」

「うちの子もどすこいで親近感わきました♡」

「これからもずっと可愛いよ♡」

「赤ちゃんの顔はどんどん変わっていきますからね、本当に可愛い」



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）