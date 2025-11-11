群馬名物 おきりこみ（画像提供：セブン‐イレブン・ジャパン）

大手コンビニのセブンイレブンは、「うまいもの決定戦」と銘打ち、全国各地のご当地食材や馴染みのあるメニュー販売する取り組みを今月４日から展開しています。１１日からは群馬の「おっきりこみ（おきりこみ）」も全国で楽しむことができます。

セブンイレブンでは、地域の食文化の魅力を再発見してもらおうと、去年１０月から全国を１１のエリアに分け、ご当地の食材や地域で馴染みのあるメニューを展開する「地域フェア」を開催しています。今月は「地元以外の人気商品も試してみたい」という要望を受け、各地の人気メニューから選抜したおにぎりと温かい麺のメニューを「全国選抜商品」として発売します。

このうち群馬県関係では、野菜などと煮込む麺料理の「おっきりこみ（おきりこみ）」が全国選抜商品として選ばれ、今月１１日から全国販売されます。群馬県は水はけのよい土地や冬に吹く乾燥した風の影響から小麦の名産地として知られ、うどんやパスタなど粉食文化が発展しています。

商品は、もちもちとした食感の幅広麺と野菜と鶏肉のうまみの圧つゆで煮込んだうどんに仕上がっているということです。

群馬県産こんにゃく使用 白滝の明太炒め（画像提供：セブン‐イレブン・ジャパン）

なお、同時に開かれている「地域フェア」では、群馬県産のこんにゃくを使った白滝と人参、ピーマンを明太ソースで炒めたグルメや、群馬県産小麦を使ったすいとんなどが提供されています。

これらのフェアは今月１７日まで開かれています。