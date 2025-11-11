ゲーム画面（©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment）

人気ゲーム「桃太郎電鉄」シリーズの最新作「桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～」（以下、桃太郎電鉄２）が今月１３日に発売され、群馬県内でも１８の駅が新たに加わります。

「桃太郎電鉄」シリーズは、プレーヤーが会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指すすごろく形式のゲームです。発売元のコナミデジタルエンタテインメントによりますと、１９８８年にファミリーコンピュータ向けに発売して以来、シリーズ累計販売本数は１８９０万本に達する人気ゲームとなっています。

©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment

桃太郎電鉄２は、２０２０年発売の「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～」と比べ物件駅数は約３倍のおよそ１０００駅、延べ物件数も６０００件以上となりました。

群馬県内では、四万、谷川、水上温泉、上毛高原、嬬恋、渋川、伊香保、安中榛名、横川、安中、下仁田、富岡、藤岡、伊勢崎、みどり、太田、館林、板倉のあわせて１８駅が新たに加わり、副題の「あなたの町も きっとある」の通り各地域の特色を反映した数多くの物件駅が収録されました。

例えば「横川」駅の「釜めし屋」や「伊勢崎」駅の「もんじゃ焼き屋」など地域のご当地グルメを反映したものや、「太田」駅の「自動車工場」や「館林」駅の「即席めん工場」など地域経済を学ぶこともできます。

「桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～」は今月１３日発売です。