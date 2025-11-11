「プレミアリーグでプレーすることを希望している」マドリーでの現状に不満？ ブラジル代表FWは１月に退団か。米大手メディアが報道
レアル・マドリーのロドリゴが、今冬にクラブを離れるかもしれない。
昨季のラ・リーガで30試合に出場したブラジル代表FWは、今季はここまで10試合に出場も、スタメンは２試合のみ。６月のクラブワールドカップから指揮を執るシャビ・アロンソ監督のもとでは、定位置を確保できていない。今夏にはアーセナルやバイエルンといったメガクラブへの移籍が噂され、冬のマーケットでも注目株になると予想されている。
そのような状況で、アメリカの大手スポーツメディア『ESPN』は、「ロドリゴはマドリーでの現状に不満を抱いている」とし、「早ければ１月に始まる次の移籍期間に退団するかもしれない」と報道した。
「彼はイングランドのプレミアリーグでプレーすることを希望している。現時点で正式オファーはないが、移籍市場が開いた際に強い関心が持たれれば、クラブ、選手、そして代理人はオファーを検討するだろう」
現行契約が2028年６月まで残っている24歳は、新天地に活躍の場を移すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」
昨季のラ・リーガで30試合に出場したブラジル代表FWは、今季はここまで10試合に出場も、スタメンは２試合のみ。６月のクラブワールドカップから指揮を執るシャビ・アロンソ監督のもとでは、定位置を確保できていない。今夏にはアーセナルやバイエルンといったメガクラブへの移籍が噂され、冬のマーケットでも注目株になると予想されている。
「彼はイングランドのプレミアリーグでプレーすることを希望している。現時点で正式オファーはないが、移籍市場が開いた際に強い関心が持たれれば、クラブ、選手、そして代理人はオファーを検討するだろう」
現行契約が2028年６月まで残っている24歳は、新天地に活躍の場を移すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」