若槻千夏、ミニーマウスコーデでディズニーランド満喫「最強に可愛いです」「こんな歳の重ね方したい」
タレントの若槻千夏（41）が10日、自身のインスタグラムを更新。“ミニーマウスコーデ”でディズニーランドを満喫するオフショットを披露した。
【別カット】「最強に可愛いです」同行者と“色違いコーデ”でミニーマウスと3ショットの若槻千夏
若槻は「すっごいラッキーdayでした」と書き出し、「初めてのエントランスグリーティング!!ランダムでミニーちゃんが登場して大興奮」「クリスマスワッフルに興奮」「カップルの真似して撮ったから間違いない場所」「私の大好きなラーメンが珍しく空いてて食べれた」などそれぞれの写真を紹介。計12枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「最強に可愛いです」「千夏さんいくつになってもすごく可愛い。こんな歳の重ね方したい ミニーちゃんお似合いです」「素敵すぎるーーー 最高ですね！」「若槻姉様 一日でたくさん出来てすごいね また行く時に参考になる」「なんでいつもそんなに楽しそうな写真や動画が撮影出来るんですか？ほんと羨ましすぎます」などの反響が寄せられている。
