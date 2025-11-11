キム・ヨンデ、キム・ユジョンとラブラブ2ショット「最強カップル」「楽しそうで泣ける」
韓国の俳優キム・ヨンデが11日までに自身のインスタグラムを更新。韓国ドラマ『親愛なるX』で共演しているキム・ユジョンとの仲良しショットを公開した。
【写真あり】キム・ユジョン＆キムヨンデ、ラブラブな仲良し2ショット
同作は大ヒット作品『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』などで知られるスタジオドラゴンが制作し、人気ウェブトゥーンが原作の衝撃的なロマンス・スリラー。人生の最底辺から頂点まで登りつめた俳優ペク・アジン（キム・ユジョン）の壮絶な破滅と、彼女を守るために地獄を選んだユン・ジュンソ（キム・ヨンデ）の切なくも激しい愛の軌跡を描く。
投稿では「アジンとジュンソ」と役柄の説明と共に、キム・ユジョンとキム・ヨンデが、ピースをしたり、ハートを作ったりと仲睦まじい4カットを公開。
この投稿にファンからは「ジュンソとアジンは本当に可愛くて綺麗」「2人のケミ最高！」「最強カップル」との声や、衝撃的なドラマ内容から「楽しそうで泣ける」「壮絶なストーリーとちがう雰囲気で癒やされた」「笑って過ごしていた時期があったらいいな」と反響が集まっている。
日本ではディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド スターにて配信中。（後6：30〜／全12話／初回4話一挙配信、以降毎週木曜2話ずつ配信）
