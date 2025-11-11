BE:FIRST、門真に登場…3000人殺到 MANATOとJUNONに割れんばかりの歓声【レポート】
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのMANATO、JUNONが、7日に大阪の「三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク大阪門真」に登場し、FM大阪の公開収録を行った。
【写真】BE:FIRS・MANATOとJUNONが登場…門真が熱狂
BE:FIRSTがデビュー4周年を記念したベストアルバム『BE:ST』を発売し、55周年を迎えたFM大阪とのアニバーサリーコラボが実現。約3000人の観客が集結した。
BE:FIRSTのMANATO、JUNONがステージに登場すると、会場中から割れんばかりの歓声。その熱気に圧倒されたMANATOは「エネルギーもすごいけど、（大阪の皆さんの）アピールもすごい！」と笑いを誘った。
公開収録では、2つのコーナーを実施。1つ目のコーナー「俺の『BE:ST』トーク」では、『BE:ST』収録曲について深掘りトークを展開。メンバー2人のアルバムに対する想いや魅力、ここでしか聞けないレコーディング秘話が語られた。
さらに、MANATO、JUNONがそれぞれ選んだアルバムの推し曲「俺の『BE:ST』ソング」から、どちらの楽曲が放送されるのかジャンケン対決をする場面もあった。
大阪だけで実施された特別コーナー「超BE:STイントロクイズ』」では、『BE:ST』収録曲から、観客に向けてイントロクイズが出題され、プレゼントの非売品「BE:FIRSTポスター」をかけて会場全体が白熱。難問と思われるも、BESTY（ファンネーム）たちが次々と正解し、BE:FIRSTとBESTYの4年間の絆が感じられるひとときとなった。
JUNONは「各地方のBESTYの顔が見られて幸せです。また絶対に会いに来るので、その時はまた皆さんも来てください」と語り、MANATOは「今年はいろんなことが重なって不安を感じていた僕らに、すごく寄り添ってくれたのはBESTYの皆さんでした。またすぐ会いたいです」とファンに熱い想いと感謝を届けた。
この模様の一部は、16日午後8時から放送特別番組「BE:FIRST『BE:ST』リリース記念Special Event 『BE:FIRST 4th × FM大阪 55th BE:ST ANNIVERSARY』」で放送予定。
