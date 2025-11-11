お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が11日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）で、妻の出産時のエピソードを披露した。

2014年に結婚し、2女1男のパパでもある澤部。出産の話題になり、「何したらいいか分からないですよね、男子は、あの瞬間」と告白。自身については「立ち会いました。俺はめちゃくちゃ怒られました」と明かすと、共演者から驚きの声が上がった。

澤部は「怒られたっていうか、俺が悪いんですけど」と前置きし、「何か楽しくさせなきゃって。奥さんとか助産師さんを和ませたいみたいな」と回想。「奥さんはずっと“イタイタイタイタイタイ”“イタイタイタイタイ”って言ってるから、だんだんM―1の出囃子みたいに聞こえてきて」と打ち明けた。

そして「“イタイタイタイタイ…”で先生が入って来たから」と、漫才師が登場する仕草を“再現”すると、一同は爆笑。「先生の出囃子みたいな、“M―1の出囃子みたいになっちゃってるね”って言ったら、やっぱり“帰れ！”って怒られたっていうのはありましたけどね」と“反省”していた。