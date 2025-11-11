高知県警は、ことし5月、土佐清水市が行った公共施設の電気工事の入札に絡み最低制限価格を事前に漏らしたとして、現職の程岡市長らを11日、官製談合防止法違反などの疑いで逮捕しました。

官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の疑いで逮捕されたのは土佐清水市長の程岡庸容疑者（66）と土佐清水市議の永野裕夫容疑者（67）、四万十市の会社役員・榮勇男容疑者（84）、四万十市の会社役員・小野和幸容疑者（66）の4人です。

警察によりますと4人は共謀し、ことし5月28日に土佐清水市が行ったコミュニティー施設の電気設備の改修工事の指名競争入札に絡み、市長の程岡容疑者が事前に、入札の最低制限価格を市議会議員の永野容疑者に漏らしました。

その後、永野容疑者から榮容疑者と小野容疑者に伝わり、小野容疑者が最低制限価格5912万円より1万円高い5913万円で入札して落札。公正な入札を妨害した疑いがもたれています。

程岡容疑者は2023年10月の市長選挙で初当選し、現在1期目、永野容疑者は1998年に市議会議員に初当選し、現在6期目でした。

警察は、程岡容疑者ら4人の認否を明らかにしておらず今後、事件の全容解明に向け取り調べを本格化させる方針です。