ÌµÌ¾½Î¤¬ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÈ¯É½¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¤ò´Ó¤¤¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£²¡Ë¤¬¼çºË¤·¤¿¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤¬£±£±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö£±£±·î£¸Æü¡¡ÅÚÍËÆü£°£°»þ£²£µÊ¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤¬¡¢±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Ç¯¤Ë¤Ï¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½¸ø±é¡Ø´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤áÀÚ¤ê¡¢¼¡²ó¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿·Î¸Å¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ä¾®ÎÓÀµ¼ù´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¡¢Ìò¼Ô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¸³¶¸½Ìò¤ò´Ó¤¤¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¤¡¡¤ªÊÌ¤ì²ñÅù¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶¡Êª¡¦¤ª¹áÅµÅù°ìÀÚ¤´¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤Þ¤Ç±þ±ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ï£±£¹£·£µÇ¯¤ËÃçÂå¤µ¤ó¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦µÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¤¬ÁÏÀß¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÍÜÀ®½ê¡££·£·Ç¯¤Ë½ÎÀ¸¤Î°ìÈÌ¸øÊç¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ìò½ê¹»Ê¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡¢¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢±×²¬Å°¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£