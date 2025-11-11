【通貨別まとめと見通し】ランド円



先週のまとめ

他のクロス円と同様に、週初に急騰後の利益確定売りによる調整（下落）が見られたが、中盤以降は高金利通貨としての魅力を背景に底堅く推移。概ね8円台後半での推移が中心となり、レンジ内での堅調な動きが継続。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 9.15 9.50

- **サポート**: 8.60 8.50

RSI (14) 週初の下落により、直前の買われすぎ（70%超）過熱感が解消。週末の反発で再び50%水準を上回って推移。。

MACD 週初の下落でMACDラインとシグナルラインの差が縮小し、デッドクロス（売りサイン）の接近が示唆



トレンド 中長期的な上昇トレンドの最中

週初の下落は、直近の過熱感を解消するための一時的な調整



今週のポイント

メインシナリオ、レンジ内での堅調推移、高値試し

強い円安圧力と高金利によるスワップポイント需要が下支えとなり、ランド円は高値圏で底堅く推移



代替シナリオ レンジ下限への調整、リスクオフによる下落

南アフリカ国内の政局不安や電力危機が悪化するか、あるいは国際的なリスクオフ（投資家がリスク資産を売却する動き）が強まった場合、レンジ下限を目指して調整が加速。

今週の主な結果と予定



11/11 18:30 雇用統計 （2025年 第3四半期） 前回 33.2% （失業率）

11/11 20:00 製造業生産高 （9月） 予想 0.6% 前回 0.4% （前月比）

外部サイト