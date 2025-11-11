【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

他のクロス円と同様、直前の急騰後の利益確定売りによる調整（下落）が見られた。しかし、高金利の魅力と円安地合いに支えられ、重要なサポート水準を維持

底堅い推移となった。高金利を享受するためのスワップポイント狙いの買いが強く、下値では買いが入る状況が継続。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.50 8.70

- **サポート**: 8.60 8.50

RSI (14) 週初の下落により、直前の買われすぎ水準を解消し、中立水準（50%付近）での推移に戻る。

MACD MACDラインとシグナルラインの距離が縮小し、ゼロラインの上方で推移。



トレンド レンジ内の動きが続く

週初の下落は、直近の過熱感を解消するための一時的な調整



今週のポイント

メインシナリオ、高値圏でのレンジ推移、押し目買い優勢

メキシコ中銀が高金利を維持し、日銀が慎重な姿勢を崩さないため、金利差を背景とした買い（スワップポイント狙い）が継続。高値圏でのもみ合いが中心となり、下落局面ではすぐに買いが入りやすい。



代替シナリオ リスク回避による調整加速

米国の金融引き締め長期化観測や世界的な景気後退懸念など、国際的なリスクオフムードが強まった場合、新興国通貨であるペソ売り



今週の主な結果と予定



11/11 21:00 鉱工業生産指数 （9月） 予想 0.1% 前回 -0.3% （前月比）

11/11 21:00 鉱工業生産指数 （9月） 予想 -2.3% 前回 -3.6% （前年比）

外部サイト