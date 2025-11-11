これからの予定【経済指標】
【英国】
ILO失業率（9月）16:00
予想 4.9% 前回 4.8%（ILO失業率)
雇用統計（10月）16:00
予想 4.3% 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.58万件（失業保険申請件数)
【南アフリカ】
雇用統計（2025年 第3四半期）18:30
予想 N/A 前回 33.2%（失業率)
製造業生産高（9月）20:00
予想 N/A 前回 0.4%（前月比)
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（11月）19:00
予想 N/A 前回 39.3
ユーロ圏ZEW景況感指数（11月）19:00
予想 N/A 前回 22.7
【メキシコ】
鉱工業生産指数（9月）21:00
予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 -3.6%（前年比)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
