【英国】

ILO失業率（9月）16:00

予想 4.9% 前回 4.8%（ILO失業率)



雇用統計（10月）16:00

予想 4.3% 前回 4.4%（失業率)

予想 N/A 前回 2.58万件（失業保険申請件数)



【南アフリカ】

雇用統計（2025年 第3四半期）18:30

予想 N/A 前回 33.2%（失業率)



製造業生産高（9月）20:00

予想 N/A 前回 0.4%（前月比)



【ユーロ圏】

ドイツZEW景況感指数（11月）19:00

予想 N/A 前回 39.3



ユーロ圏ZEW景況感指数（11月）19:00

予想 N/A 前回 22.7



【メキシコ】

鉱工業生産指数（9月）21:00

予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 -3.6%（前年比)





※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

