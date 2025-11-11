【英国】
ILO失業率（9月）16:00
予想　4.9%　前回　4.8%（ILO失業率)

雇用統計（10月）16:00
予想　4.3%　前回　4.4%（失業率)
予想　N/A　前回　2.58万件（失業保険申請件数)

【南アフリカ】
雇用統計（2025年 第3四半期）18:30
予想　N/A　前回　33.2%（失業率)

製造業生産高（9月）20:00
予想　N/A　前回　0.4%（前月比)

【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（11月）19:00
予想　N/A　前回　39.3

ユーロ圏ZEW景況感指数（11月）19:00
予想　N/A　前回　22.7

【メキシコ】
鉱工業生産指数（9月）21:00
予想　N/A　前回　-0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　-3.6%（前年比)


※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。