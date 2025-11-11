【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円



先週のまとめ

強い円安地合いの中で、他のクロス円と同様に週初に利益確定の調整（下落）を見せたが、安全資産としての需要と円安に支えられ、底堅く推移。

週間では小幅なレンジ内でのもみ合い。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.50 8.70

- **サポート**: 8.60 8.50

RSI (14) 調整を経て50%付近の中立的な水準を維持。過熱感はなく、方向感を欠くレンジ相場を示唆。

MACD MACDラインとシグナルラインはほぼ横ばいで推移し、短期的な勢いが乏しいことを示唆。



トレンド ややしっかり

日銀の金融政策を巡る思惑から、円安地合いが支配的であり、これがフラン円を押し上げる主要因



今週のポイント

メインシナリオ、円安を背景とした高値圏でのレンジ推移

SNBは中立的なスタンスを維持し、円安地合いのみがフラン円の価格水準を押し上げる要因となる。高値圏で小幅なレンジ内でのもみ合いが続く。



代替シナリオ リスク回避による動き

世界的な株安などにより、安全資産のフランが買われ、フラン円が上昇



今週の主な結果と予定



11/13 16:30 生産者輸入価格 （10月） 前回 -0.2% （前月比）

