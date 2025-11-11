【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円
先週のまとめ
強い円安地合いの中で、他のクロス円と同様に週初に利益確定の調整（下落）を見せたが、安全資産としての需要と円安に支えられ、底堅く推移。
週間では小幅なレンジ内でのもみ合い。
テクニカル分析
- **レジスタンス**: 8.50 8.70
- **サポート**: 8.60 8.50
RSI (14) 調整を経て50%付近の中立的な水準を維持。過熱感はなく、方向感を欠くレンジ相場を示唆。
MACD MACDラインとシグナルラインはほぼ横ばいで推移し、短期的な勢いが乏しいことを示唆。
トレンド ややしっかり
日銀の金融政策を巡る思惑から、円安地合いが支配的であり、これがフラン円を押し上げる主要因
今週のポイント
メインシナリオ、円安を背景とした高値圏でのレンジ推移
SNBは中立的なスタンスを維持し、円安地合いのみがフラン円の価格水準を押し上げる要因となる。高値圏で小幅なレンジ内でのもみ合いが続く。
代替シナリオ リスク回避による動き
世界的な株安などにより、安全資産のフランが買われ、フラン円が上昇
今週の主な結果と予定
11/13 16:30 生産者輸入価格 （10月） 前回 -0.2% （前月比）
