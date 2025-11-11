テクニカルポイント 豪ドル/ドル、方向性が錯綜、保ち合いレンジ形成へ テクニカルポイント 豪ドル/ドル、方向性が錯綜、保ち合いレンジ形成へ

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、方向性が錯綜、保ち合いレンジ形成へ



0.6589 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6585 一目均衡表・雲（上限）

0.6578 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6561 一目均衡表・雲（下限）

0.6540 100日移動平均

0.6532 一目均衡表・基準線

0.6528 一目均衡表・転換線

0.6524 10日移動平均

0.6522 現値

0.6518 21日移動平均

0.6458 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6457 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6452 200日移動平均



豪ドル/ドルは、１０月末から続いた短期下降トレンドは続かず。１０月からの０．６４台半ばから０．６６台前半にわたる水準で、保ち合いを形成する可能性が高まっている。短期的な売買傾向を示すＲＳＩ（１４日）は４８．８と、中立水準付近で推移している。下値サポートは２００日線の０．６４５２、目先の上値レジスタンスは一目均衡表の雲下限０．６５６１が参照されよう。

外部サイト