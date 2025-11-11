テクニカルポイント　豪ドル/ドル、方向性が錯綜、保ち合いレンジ形成へ

0.6589　エンベロープ1%上限（10日間）
0.6585　一目均衡表・雲（上限）
0.6578　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.6561　一目均衡表・雲（下限）
0.6540　100日移動平均
0.6532　一目均衡表・基準線
0.6528　一目均衡表・転換線
0.6524　10日移動平均
0.6522　現値
0.6518　21日移動平均
0.6458　エンベロープ1%下限（10日間）
0.6457　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6452　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、１０月末から続いた短期下降トレンドは続かず。１０月からの０．６４台半ばから０．６６台前半にわたる水準で、保ち合いを形成する可能性が高まっている。短期的な売買傾向を示すＲＳＩ（１４日）は４８．８と、中立水準付近で推移している。下値サポートは２００日線の０．６４５２、目先の上値レジスタンスは一目均衡表の雲下限０．６５６１が参照されよう。