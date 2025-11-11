U-17W杯の刺激で掴んだ「新しい武器」…ポルトガル撃破弾のMF瀬口大翔(神戸U-18)は大会でさらなる成長へ
[11.9 U-17W杯GL第3節 日本 2-1 ポルトガル ドーハ]
右足の次は左足だった。
U-17日本代表MF瀬口大翔(神戸U-18)は、9日に行われたU-17ワールドカップのグループリーグ最終節、U-17ポルトガル代表戦に左ウイングバックとして先発出場を果たした。
そして1-0で迎えた前半45分、MF平島大悟(鹿島ユース)のパスを受けた瀬口は、迷いを見せることなく左足を一振。コースギリギリへと飛んだシュートが、2点目のゴールとなった。
結局、この一発が決勝点となる形で、日本は欧州王者を撃破。グループリーグ1位通過を決めることとなった。
「いや、正直びっくりしました」
このゴールについて問われると、瀬口はそう言って笑顔を見せた。第1戦の右足シュートは意識して練習してきた形だったと言っていたが、今回の一発は「ちょっと振ってみよう」という発想が思わず湧いてきたものだったと言う。
「ボール来た時に『振ってみよう』って思ったんです。あのシュートは感覚があったんで、それで振ってみようと思って……。決断力がゴール生み出したなと思います」
必ずしも左足ですぐにシュートを打つ必要がある状況ではなかったが、不思議と即座のシュートを決断するインスピレーションが湧いてきていた。
「ホンマにもう、『打ってみよう!』っていう、その気持ちだけ。そして打ったら入りました。新しい武器」
思わぬ左足シュートでの一撃は、世界大会という舞台で多くの刺激を受けながらプレーする中で、引き出されたものだったと言えるのかもしれない。
一方、ゴールシーン以外では、特に後半から守備に回される時間も多くなる試合でもあった。これについても瀬口は「後半は自分たちがうまくいかない時間帯が多くなった」と認めつつ、「ただ、それも想定はしていたんで、全体としては良い試合だったと思います。チーム全員で守り切った試合」とポジティブに捉える。
守備の部分では「メンディーがうまくカバーしてくれました」と、自分の後方を守っていたDFメンディーサイモン友(流通経済大付柏高)のプレーを称えつつ、「自分も何回かは止められたんですけど、やっぱり相手もうまくて、1個2個自分の上を来ていた。もっとこの大会期間中で自分が成長して対応できるようになりたいです」と、より個人で相手を止められるようになることを、ここからの成長ポイントに挙げた。
ここから先はノックアウトステージ。「グループリーグとはまた戦いが変わってくると思う」と気を引き締めつつ、「次の試合もっと自分たちがギア上げてやっていきたいなと思います」と、さらなる活躍を誓った。
ちなみに、昨年のAFC U17アジアカップ予選、今年のAFC U17アジアカップ、そして今大会とカタールで行われた3大会で連続してゴールを記録しており、取材エリアでは海外の記者から「あなたはカタールのエキスパートじゃないか!」と称えられる一幕もあった。
今大会は右足、左足とゴールが続いているので、「次は頭かな?」と振ってみると、「いやヘディングは持ってないです」と、その可能性は真っ向から否定。ただしさらにゴールを重ねていく意欲については、笑顔で首肯してくれた。
(取材・文 川端暁彦)
右足の次は左足だった。
U-17日本代表MF瀬口大翔(神戸U-18)は、9日に行われたU-17ワールドカップのグループリーグ最終節、U-17ポルトガル代表戦に左ウイングバックとして先発出場を果たした。
そして1-0で迎えた前半45分、MF平島大悟(鹿島ユース)のパスを受けた瀬口は、迷いを見せることなく左足を一振。コースギリギリへと飛んだシュートが、2点目のゴールとなった。
「いや、正直びっくりしました」
このゴールについて問われると、瀬口はそう言って笑顔を見せた。第1戦の右足シュートは意識して練習してきた形だったと言っていたが、今回の一発は「ちょっと振ってみよう」という発想が思わず湧いてきたものだったと言う。
「ボール来た時に『振ってみよう』って思ったんです。あのシュートは感覚があったんで、それで振ってみようと思って……。決断力がゴール生み出したなと思います」
必ずしも左足ですぐにシュートを打つ必要がある状況ではなかったが、不思議と即座のシュートを決断するインスピレーションが湧いてきていた。
「ホンマにもう、『打ってみよう!』っていう、その気持ちだけ。そして打ったら入りました。新しい武器」
思わぬ左足シュートでの一撃は、世界大会という舞台で多くの刺激を受けながらプレーする中で、引き出されたものだったと言えるのかもしれない。
一方、ゴールシーン以外では、特に後半から守備に回される時間も多くなる試合でもあった。これについても瀬口は「後半は自分たちがうまくいかない時間帯が多くなった」と認めつつ、「ただ、それも想定はしていたんで、全体としては良い試合だったと思います。チーム全員で守り切った試合」とポジティブに捉える。
守備の部分では「メンディーがうまくカバーしてくれました」と、自分の後方を守っていたDFメンディーサイモン友(流通経済大付柏高)のプレーを称えつつ、「自分も何回かは止められたんですけど、やっぱり相手もうまくて、1個2個自分の上を来ていた。もっとこの大会期間中で自分が成長して対応できるようになりたいです」と、より個人で相手を止められるようになることを、ここからの成長ポイントに挙げた。
ここから先はノックアウトステージ。「グループリーグとはまた戦いが変わってくると思う」と気を引き締めつつ、「次の試合もっと自分たちがギア上げてやっていきたいなと思います」と、さらなる活躍を誓った。
ちなみに、昨年のAFC U17アジアカップ予選、今年のAFC U17アジアカップ、そして今大会とカタールで行われた3大会で連続してゴールを記録しており、取材エリアでは海外の記者から「あなたはカタールのエキスパートじゃないか!」と称えられる一幕もあった。
今大会は右足、左足とゴールが続いているので、「次は頭かな?」と振ってみると、「いやヘディングは持ってないです」と、その可能性は真っ向から否定。ただしさらにゴールを重ねていく意欲については、笑顔で首肯してくれた。
(取材・文 川端暁彦)