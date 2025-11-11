「目の前の相手に勝つ」欧州王者に奮闘のDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)、声掛けや対人守備に自信深める勝利
[11.9 U-17W杯GL第3節 日本 2-1 ポルトガル ドーハ]
巨大な壁のようにDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)が欧州王者に立ちふさがった。
9日に行われたU-17ワールドカップのグループリーグ第3節。U-17日本代表の元砂は3バックの一角で先発出場。U-17ポルトガル代表と対峙した。
個性豊かなポルトガルの攻撃陣に対し、元砂は粘り強く応戦。前半は「11番(ステバン・マヌエル)に行かれるシーンが何回かあった」と反省したような場面もあったが、徐々に対応。逆にタフなディフェンスで相手FWを潰すシーンも目立つようになっていった。
「スーパーゴールもあって前半に2点取れたんですけど、その前半をゼロで折り返せたことがこのゲームに勝った要因だったと思う」
また「キツいゲームだったけど、自分としてはチームを助ける声が出せたと思う」と、かつて課題に挙げていたこともある周囲への声掛け、コーチングといった部分でも違いを見せた。
特に退場者が出て人数が減り、さらに1点差に詰め寄られるという難しい流れの中で「みんなで『ハッキリやろう』と伝え合えたり、コミュニケーションが取れていた。それで1失点に抑えられたと思うし、全員で一人いない分も走ったから勝てたと思う」と胸を張った。
後半はポルトガルの攻勢が強まる中で個での守備対応も奮闘。「『目の前の相手に勝つ』ってのを意識してやっていた。負けるときもありましたけど、自分の1対1の強さは出せたと思うし、良かったと思う」と粘り勝ちを喜んだ。
「後半はめっちゃ長かった」と笑ったように、特に10人になってからは急に時計の進みが遅くなったように感じたと言うが、「自分たちの力を出せたと思う」という内容での勝利に、鹿島期待の逸材は、より自信を深めた様子だった。
(取材・文 川端暁彦)
