数量限定！　ゴールド帯の『パンどろぼう』で絵本のクリスマス気分を楽しもう

絵本『パンどろぼう』シリーズ（作・柴田ケイコ／KADOKAWA）のクリスマス限定帯バージョンが11月中旬より発売される。

柴田ケイコによる人気絵本シリーズ『パンどろぼう』。11月中旬頃よりクリスマス限定帯付『パンどろぼう』の絵本が全国の書店に並ぶことが発表された（数量限定、なくなり次第終了）。

2025年版は豪華なゴールド色が特徴的な帯にデザイン。『パンどろぼう』『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』『パンどろぼうとなぞのフランスパン』『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』『パンどろぼうとほっかほっカー』『パンどろぼうとりんごかめん』『パンどろぼうとスイーツおうじ』（すべてKADOKAWA）が対象となる。

そのほか『大型絵本 パンどろぼうvsにせパンどろぼう』（KADOKAWA）も11月6日に発売。おちゃめでにくめない「パンどろぼう」たちの、はじまりの絵本3冊セット『パンどろぼう ほかほかギフトボックス』も展開中。3冊のほか特製ボックスとメッセージカード付きの特製ボックスとなっており、プレゼントにもおすすめの商品だ。

