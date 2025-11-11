ÆüËÜÀïÄ¾Á°¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡Ä°ÍÁ³¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¤È¯É½¤Ç¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥ê¥¹¥È¤Ï¤Þ¤À¤«?¡×
¡¡14Æü¤ËËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤À¤¬¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼´ü´Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Ï10·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÌÃæÊÆWÇÕ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤òIÁÈ¼ó°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³5²óÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£11·î14Æü¤ÎÆüËÜÀï¡¢18Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤ÇÍèÇ¯²Æ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Ëö¤«¤éÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢11·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏWÇÕ¤Þ¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¥¬¡¼¥Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(GFA)¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢2Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤¬À¤³¦¶¦ÄÌ¤ÇÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ëA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼´ü´Ö(º£·î10¡Á18Æü)¤ËÆÍÆþ¡£ÂåÉ½¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@blackstarsofghana_)¤Ç¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Î¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤Þ¤À¤«?¡×¡ÖÁá¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¢²½Áª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤âÄ¾Á°¤ËFW¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º(¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª)¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éµ¢²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»ÜÃæ¡£º£²ó¤âFW¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤(¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È)¡¢FW¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)¡¢DF¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó(¥Á¥§¥ë¥·¡¼)¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀÒ¤ÎÃøÌ¾Áª¼ê¤ä¡¢GK¥í¥á¥ä¥¤¥Ç¥ó¡¦¥ª¥¦¥¹¥ª¥É¥¥¥í(AZ)¤äFW¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¢¥À¥¤(¥³¥â)¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÀÒ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤Ø¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦GK
¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¢¥Æ¥£¡¦¥¸¥®(¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥¬¥ì¥ó)
¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥°(¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯)
¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥¢¥µ¥ì(¥Ï¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¡¼¥¯)
¢¦DF
¥¢¥ê¥É¥¥¡¦¥»¥¤¥É¥¥(¥ì¥ó¥Ì)
¥«¥ì¥Ö¡¦¥¤¥ì¥ó¥¡¼(¥Î¥¢¥·¥§¥é¥ó)
¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥¢¥¸¥§¥Æ¥£¡¼(¥Ð¡¼¥¼¥ë)
¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥ê¥¹(¥â¥Ê¥³)
¥®¥Ç¥ª¥ó¡¦¥á¥ó¥µ¡¼(¥ª¥»¡¼¥ë)
¥³¥¸¥ç¡¦¥Ú¥×¥é¡¼¡¦¥ª¥Ý¥ó¥°(¥Ë¡¼¥¹)
¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥ª¥Ý¥¯(¥Ð¥·¥ã¥¯¥·¥§¥Ò¥ë)
¥¨¥Ù¥Í¥¼¥ë¡¦¥¢¥Ê¥ó(¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì)
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¸¥¯(¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥¯¡¦¥â¥¹¥¯¥ï)
¢¦MF
¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£(¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë)
¥¯¥ï¥·¡¦¥·¥Ü(¥ª¥Ó¥¨¥É)
¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥¦¥¹(¥á¥Ç¥¢¥Þ)
¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹(¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à)
¥¨¥ê¥·¥ã¡¦¥ª¥¦¥¹(¥ª¥»¡¼¥ë)
¢¦FW
¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¿¥¦¡¦¥¤¥µ¥Ï¥¯(¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£)
¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¢¥¤¥§¥¦(¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£)
¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥µ¥ó¥Æ(¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼)
¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹)
¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ú¥¤¥ó¥Ä¥£¥ë(¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼)
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ü¥ó¥¹¡¦¥Ð¡¼(¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥·¥¢)
¥«¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¹¥ì¥Þ¥Ê(¥¢¥¿¥é¥ó¥¿)
¡¡¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Ï10·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÌÃæÊÆWÇÕ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤òIÁÈ¼ó°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³5²óÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£11·î14Æü¤ÎÆüËÜÀï¡¢18Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤ÇÍèÇ¯²Æ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Ëö¤«¤éÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢11·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏWÇÕ¤Þ¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¢²½Áª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤âÄ¾Á°¤ËFW¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º(¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª)¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éµ¢²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»ÜÃæ¡£º£²ó¤âFW¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤(¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È)¡¢FW¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)¡¢DF¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó(¥Á¥§¥ë¥·¡¼)¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀÒ¤ÎÃøÌ¾Áª¼ê¤ä¡¢GK¥í¥á¥ä¥¤¥Ç¥ó¡¦¥ª¥¦¥¹¥ª¥É¥¥¥í(AZ)¤äFW¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¢¥À¥¤(¥³¥â)¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÀÒ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤Ø¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦GK
¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¢¥Æ¥£¡¦¥¸¥®(¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥¬¥ì¥ó)
¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥°(¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯)
¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥¢¥µ¥ì(¥Ï¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¡¼¥¯)
¢¦DF
¥¢¥ê¥É¥¥¡¦¥»¥¤¥É¥¥(¥ì¥ó¥Ì)
¥«¥ì¥Ö¡¦¥¤¥ì¥ó¥¡¼(¥Î¥¢¥·¥§¥é¥ó)
¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥¢¥¸¥§¥Æ¥£¡¼(¥Ð¡¼¥¼¥ë)
¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥ê¥¹(¥â¥Ê¥³)
¥®¥Ç¥ª¥ó¡¦¥á¥ó¥µ¡¼(¥ª¥»¡¼¥ë)
¥³¥¸¥ç¡¦¥Ú¥×¥é¡¼¡¦¥ª¥Ý¥ó¥°(¥Ë¡¼¥¹)
¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥ª¥Ý¥¯(¥Ð¥·¥ã¥¯¥·¥§¥Ò¥ë)
¥¨¥Ù¥Í¥¼¥ë¡¦¥¢¥Ê¥ó(¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì)
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¸¥¯(¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥¯¡¦¥â¥¹¥¯¥ï)
¢¦MF
¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£(¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë)
¥¯¥ï¥·¡¦¥·¥Ü(¥ª¥Ó¥¨¥É)
¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥¦¥¹(¥á¥Ç¥¢¥Þ)
¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹(¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à)
¥¨¥ê¥·¥ã¡¦¥ª¥¦¥¹(¥ª¥»¡¼¥ë)
¢¦FW
¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¿¥¦¡¦¥¤¥µ¥Ï¥¯(¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£)
¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¢¥¤¥§¥¦(¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£)
¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥µ¥ó¥Æ(¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼)
¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹)
¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ú¥¤¥ó¥Ä¥£¥ë(¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼)
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ü¥ó¥¹¡¦¥Ð¡¼(¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥·¥¢)
¥«¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¹¥ì¥Þ¥Ê(¥¢¥¿¥é¥ó¥¿)