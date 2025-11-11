銀一スタジオショップは、倉庫移転に伴う「ガレージセール」を11月18日（火）から計7日間かけて開催する。スタジオショップに隣接していた倉庫を会場にした大規模セールになるという。

“大放出！”と銘打ち、カメラバッグ、照明機材、三脚、動画撮影機材、スタジオ用品を会場限定の特別価格で販売する。

また11月27日（木）から11月29日（土）にかけて、同じ会場で「マンフロットアウトレットセール2025」も同時開催。Manfrotto、Gitzo、Avenger、Loweproなどのカメラバッグやスタジオ用品を取り扱う。

詳細は同社公式Xアカウントで随時更新するという。

倉庫移転につき大放出！ガレージセール！

開催日時

11月18日（火）12時00分～17時30分

11月19日（水）10時00分～18時00分

11月20日（木）10時00分～18時00分

11月21日（金）10時00分～18時00分

11月27日（木）10時00分～18時00分

11月28日（金）10時00分～20時00分

11月29日（土）10時00分～16時00分



出品ブランド

Profoto、NANLITE、GODOX、Canon、thinkTANKphoto、Peak design、WANDRD、3 Legged Thing、Really Right Stuff、Gura Gearなど



出品商品

照明機材、スタジオ用品、照明アクセサリー、プリント用紙、カメラバッグ、カメラ、レンズ、動画機材、背景布、三脚、スタンドなど



会場

銀一スタジオショップ 隣接倉庫内特別会場

東京都中央区月島1-14-9

マンフロットアウトレットセール2025

開催日時

11月27日（木）10時00分～18時00分

11月28日（金）10時00分～20時00分

11月29日（土）10時00分～16時00分



出品ブランド

Manfrotto、Gitzo、Avenger、Loweproなど



出品商品

三脚、一脚、雲台、センチュリースタンド、ライトスタンド、クランプ、アーム、カメラバッグ、三脚バッグ、フィルター、小型LED、バッテリーなど



会場

銀一スタジオショップ 隣接倉庫内特別会場

東京都中央区月島1-14-9