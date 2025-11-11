銀一スタジオショップ、倉庫移転に伴う「ガレージセール」で撮影用品を大放出 「マンフロットアウトレットセール2025」も同時開催
銀一スタジオショップは、倉庫移転に伴う「ガレージセール」を11月18日（火）から計7日間かけて開催する。スタジオショップに隣接していた倉庫を会場にした大規模セールになるという。
“大放出！”と銘打ち、カメラバッグ、照明機材、三脚、動画撮影機材、スタジオ用品を会場限定の特別価格で販売する。
また11月27日（木）から11月29日（土）にかけて、同じ会場で「マンフロットアウトレットセール2025」も同時開催。Manfrotto、Gitzo、Avenger、Loweproなどのカメラバッグやスタジオ用品を取り扱う。
詳細は同社公式Xアカウントで随時更新するという。
【新着イベント】- 銀一スタジオショップ (@ginichi) November 6, 2025
2025年11月18日(火)から29日(土)まで、『倉庫移転につき大放出！ガレージセール！』を開催いたします！
掘り出し物を大放出！
照明機材から、スタジオ用品まで超お買い得でご用意予定です♪
詳細はこちら↓https://t.co/RHxlKs6Aaq pic.twitter.com/qtP4bwBCnb
倉庫移転につき大放出！ガレージセール！
開催日時
11月18日（火）12時00分～17時30分
11月19日（水）10時00分～18時00分
11月20日（木）10時00分～18時00分
11月21日（金）10時00分～18時00分
11月27日（木）10時00分～18時00分
11月28日（金）10時00分～20時00分
11月29日（土）10時00分～16時00分
出品ブランド
Profoto、NANLITE、GODOX、Canon、thinkTANKphoto、Peak design、WANDRD、3 Legged Thing、Really Right Stuff、Gura Gearなど
出品商品
照明機材、スタジオ用品、照明アクセサリー、プリント用紙、カメラバッグ、カメラ、レンズ、動画機材、背景布、三脚、スタンドなど
会場
銀一スタジオショップ 隣接倉庫内特別会場
東京都中央区月島1-14-9
マンフロットアウトレットセール2025
開催日時
11月27日（木）10時00分～18時00分
11月28日（金）10時00分～20時00分
11月29日（土）10時00分～16時00分
出品ブランド
Manfrotto、Gitzo、Avenger、Loweproなど
出品商品
三脚、一脚、雲台、センチュリースタンド、ライトスタンド、クランプ、アーム、カメラバッグ、三脚バッグ、フィルター、小型LED、バッテリーなど
会場
