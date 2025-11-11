M!LK佐野勇斗、母手作りのスイートポテト披露「本格的すぎる」「売り物みたい」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/11/11】M!LKの佐野勇斗が11月10日、自身のInstagramを更新。母が手作りしたスイーツを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳アイドル「本格的すぎる」母お手製スイートポテト公開
佐野は、自身がInstagramの生配信をしている時に母が手作りしたというスイートポテトの写真を投稿。表面には綺麗な焼き色と照りがついた食欲をそそるスイーツを披露した。
この投稿に、ファンからは「売り物みたい」「本格的すぎる」「料理上手なお母様」「美味しいに決まってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】