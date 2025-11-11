坂下千里子「朝から揚げ物地獄」娘への手作り弁当公開「ボリューム満点」「彩りも栄養バランスも完璧」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】タレントの坂下千里子が11月11日、自身のInstagramを更新。娘のために作った弁当を公開した。
坂下は「朝から揚げ物地獄です！なので、副菜は昨夜に作り置きしておきました」と、とんかつメインの彩り豊かな弁当を披露。娘には「ママ凄い 良いね！とは言われていないので、自画自賛して2度寝してきます」と自身を褒めつつ「ヤダ〜！息子が起きてきました。ベーコン焼きます…」と多忙な朝の様子についてもつづっていた。
この投稿に、ファンからは「ボリューム満点」「絶対美味しい」「彩りも栄養バランスも完璧」「朝から揚げ物、尊敬する」といったコメントが寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
