元SUPER☆GiRLS（スーパーガールズ）のメンバーで現在はプロデュース業を中心に活動する八坂沙織さんが自身のSNSで乳がんと診断されたことを公表しました。



【写真を見る】【 元SUPER☆GiRLS・八坂沙織 】 乳がんと診断されたことを公表 「病気ともしっかり向き合いながら変わらず謳歌して参ります」





八坂さんは11月9日、自身のnoteに「乳がんと診断されるまで」と題した投稿を公開。今年9月に自己検診でしこりに気づいて病院を受診し、その後の検査を経て11月上旬に「浸潤性の乳がん」と正式に診断されたことを明かしました。







八坂さんは投稿の冒頭で「乳がんはとても発見しにくい病気だと実感いたしまして」と述べ、自身の経験から若い女性にも定期的な検診を呼びかけています。







診断から治療までのプロセスも詳細に綴られており、9月末に最初に乳腺クリニックを受診してから大学病院での各種検査、そして生検による確定診断までの経過が時系列で説明されています。現在は来月にMRI検査を予定しており、その結果によって全摘出か温存手術かが決まる見込みだとのこと。手術は年明け頃になる可能性があるとしています。





八坂さんは現在、表に立つ活動は少ないものの、12月にはSUPER☆GiRLSの15周年ライブへの出演も予定しているといいます。また、子どもとの時間を大切にする気持ちも強くなったと心境の変化も綴っています。









投稿の最後には「会社も私の人生も、まだまだ描きたいものがたくさん。病気ともしっかり向き合いながら変わらず謳歌して参ります」と前向きな言葉で締めくくっています。







八坂さんは、SUPER☆GiRLSの初代リーダーを務め、グループ卒業後も芸能活動を継続し舞台で活動。現在はプロデュース業を中心に活動しています。



【担当：芸能情報ステーション】