板野友美、娘4歳誕生日のラプンツェルドレス姿公開「可愛すぎる」「大きくなった」と話題
【モデルプレス＝2025/11/11】タレントの板野友美が11月10日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日祝い大阪旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB神7「大きくなった」4歳娘のドレス姿公開
板野は「ベビちん4歳のBirthdayは…誕生日が近い仲良しの、ののかちゃん＠ononono＿ka 親子と大阪旅行」とつづり、タレントのおのののかと板野、子供達の4人が笑顔で写る2家族の仲良しショットを公開。「誕生日前日は2人が大好きなラプンツェルのお部屋を…」「ママたちは髪を頑張って習得し2人のプリンセス誕生」と続けて、ドレスを着た娘たちの愛らしい姿を披露している。
この投稿には「幸せそう」「理想のママ会」「可愛すぎる」「大きくなった」「娘さんそっくり」「素敵な家族」「見ているだけでほっこりする」などの反響が寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
